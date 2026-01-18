ЄС може призупинити торговельну угоду з США через нові митні погрози Трампа

Європейський Союз готовий заморозити масштабну торговельну угоду зі Сполученими Штатами у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа запровадити штрафні мита для європейських країн. Про це повідомляє Bloomnberg.

Манфред Вебер, президент Європейської народної партії, найбільшої політичної групи в Європейському парламенті, заявив у суботу, що угода з США більше неможлива.

«ЄНП підтримує торговельну угоду між ЄС і США, але з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії, на даному етапі її затвердження неможливе», — написав Вебер у соцмережах.

Він додав, що угода ЄС про зниження мит на американські товари повинна бути призупинена.

Торговельна угода

Торговельна угода між ЄС і США, яку президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уклала з Трампом минулого літа, вже частково реалізована, але все ще потребує схвалення парламенту. Якщо законодавці ЄНП приєднаються до лівих політичних груп, вони, ймовірно, матимуть достатньо голосів, щоб відкласти або заблокувати схвалення.

Дана угода встановлює 15-відсотковий тариф США на більшість товарів ЄС в обмін на зобов'язання ЄС скасувати мита на промислові товари США та деякі сільськогосподарські продукти. Фон дер Ляєн, яка курує торговельні переговори від імені ЄС, уклала угоду в надії уникнути повномасштабної торговельної війни з Трампом.

Активна група європейських законодавців уже давно виступає проти цієї угоди, вважаючи її надто однобокою та вигідною для США. Обурення посилилося після того, як Сполучені Штати після липневої угоди поширили 50-відсоткові мита на сталь і алюміній на сотні додаткових товарів з ЄС.

Торговий представник США Джеймісон Грір минулого місяця розкритикував ЄС за невиконання деяких аспектів угоди, зокрема щодо регулювання блоком технологічних компаній.

Суть конфлікту

У суботу, 17 січня, Трамп оголосив про введення додаткових мит проти восьми європейських країн, які публічно виступили проти ідеї купівлі Гренландії Сполученими Штатами та підтримали позицію Данії.

Ця заява викликала швидку реакцію європейських лідерів, які зараз розробляють наступні кроки. Фон дер Ляєн заявила, що мита підірвуть трансатлантичні відносини і створюють ризик небезпечної спіралі погіршення, а президент Франції Еммануель Макрон назвав погрози Трампа неприйнятними.

ЄС очолює список найбільших джерел імпорту США

«Очевидно, що національний суверенітет будь-якої країни має поважатися всіма партнерами торговельної угоди», — заявив в інтерв'ю цього тижня Бернд Ланге, багаторічний голова комітету з питань торгівлі Європейського парламенту, який допомагає контролювати обговорення ратифікації торговельної угоди.

Інструмент протидії примусу

Після заяви Трампа Ланге написав у соцмережах, що роботу над імплементацією торговельної угоди зі США слід призупинити доти, доки не припиняться погрози з боку Трампа. Він також закликав Європейський Союз задіяти інструмент протидії примусу (anti-coercion instrument) — найпотужніший торговельний механізм ЄС у відповідь.

Інструмент протидії примусу (ACI), який досі жодного разу не застосовувався, був створений насамперед як стримувальний механізм, а за потреби — для реагування на навмисні примусові дії з боку третіх країн, що використовують торговельні заходи для тиску на політичні рішення ЄС або його держав-членів.

Що це означає для США?