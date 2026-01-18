У п'ятницю, 16 січня, на європейських енергетичних біржах спостерігалося стрімке зростання вартості природного газу. Причиною став прогноз про наближення нової хвилі екстремальних морозів, що збіглося з критичним вичерпанням запасів у підземних сховищах. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Ціни на газ у Європі злетіли на 30% за тиждень: сильні морози та порожні сховища тиснуть на ринок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Стрибок цін та енергетичне ралі
Під час торгів у п’ятницю ціна ф'ючерсу на природний газ на нідерландській платформі TTF підскочила на 10,5%, сягнувши позначки 36,66 євро за мегават-годину. Загалом за тиждень вартість «блакитного палива» зросла майже на 30%.
Аналітики Capital Economics зазначають, що окрім погодного фактора, на ціни вплинуло «закриття позицій» спекулянтами, що лише посилило амплітуду ринкових коливань.
Сховища порожніють швидше за норму
Ситуація з резервами в ЄС виглядає тривожною:
- Поточний рівень запасів: заповненість сховищ впала нижче 52%.
- Порівняння: середній показник за останні п’ять років для цього періоду становить 67%.
Через сильні холоди темпи відбору газу зі сховищ значно прискорилися, що створює ризик дефіциту до кінця опалювального сезону.
Битва за ЗПГ: Азія проти Європи
Очікується, що крижане повітря найближчими днями охопить весь європейський континент. Однак Європа не єдина, хто потерпає від негоди. Екстремальні морози прогнозують і в Азії.
Це провокує жорстку глобальну конкуренцію за партії зрідженого природного газу (ЗПГ). Азійські імпортери вже активізувалися на спотовому ринку, що змушує європейських покупців переплачувати, аби перехопити вантажі.
Коментарі