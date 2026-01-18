Ціни на газ у Європі злетіли на 30% за тиждень: сильні морози та порожні сховища тиснуть на ринок

У п'ятницю, 16 січня, на європейських енергетичних біржах спостерігалося стрімке зростання вартості природного газу. Причиною став прогноз про наближення нової хвилі екстремальних морозів, що збіглося з критичним вичерпанням запасів у підземних сховищах. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Стрибок цін та енергетичне ралі

Під час торгів у п’ятницю ціна ф'ючерсу на природний газ на нідерландській платформі TTF підскочила на 10,5%, сягнувши позначки 36,66 євро за мегават-годину. Загалом за тиждень вартість «блакитного палива» зросла майже на 30%.

Аналітики Capital Economics зазначають, що окрім погодного фактора, на ціни вплинуло «закриття позицій» спекулянтами, що лише посилило амплітуду ринкових коливань.

Сховища порожніють швидше за норму

Ситуація з резервами в ЄС виглядає тривожною:

Поточний рівень запасів: заповненість сховищ впала нижче 52%.

Порівняння: середній показник за останні п’ять років для цього періоду становить 67%.

Через сильні холоди темпи відбору газу зі сховищ значно прискорилися, що створює ризик дефіциту до кінця опалювального сезону.

Битва за ЗПГ: Азія проти Європи

Очікується, що крижане повітря найближчими днями охопить весь європейський континент. Однак Європа не єдина, хто потерпає від негоди. Екстремальні морози прогнозують і в Азії.

Це провокує жорстку глобальну конкуренцію за партії зрідженого природного газу (ЗПГ). Азійські імпортери вже активізувалися на спотовому ринку, що змушує європейських покупців переплачувати, аби перехопити вантажі.