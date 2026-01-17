Multi від Мінфін
17 січня 2026, 15:04

Google представила TranslateGemma — відкриті ШІ-моделі для перекладу на 55 мов

Компанія Google анонсувала вихід TranslateGemma — нової колекції відкритих моделей перекладу, побудованих на базі архітектури Gemma 3. Головною особливістю релізу стало поєднання надзвичайної компактності моделей із якістю перекладу, яка раніше була доступна лише набагато більшим системам. Про це повідомляє пресслужба Google.

Google представила TranslateGemma — відкриті ШІ-моделі для перекладу на 55 мов

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Розумна компактність: як це працює?

TranslateGemma випущена у трьох розмірах: 4B, 12B та 27B параметрів. Завдяки спеціальному двоетапному навчанню (дистиляції знань із флагманських моделей Gemini), розробникам вдалося досягти унікальної щільності інтелекту:

  • Перевершуючи гігантів: Модель середнього розміру (12B) під час тестів показала кращі результати, ніж базова модель Gemma 3 на 27B параметрів.
  • Для мобільних пристроїв: Найменша версія (4B) демонструє продуктивність на рівні значно важчих аналогів, що робить її ідеальною для використання безпосередньо на смартфонах.

Ключові можливості:

  • 55 мовних пар: Моделі пройшли ретельну перевірку на великій кількості мовних сімейств, значно знизивши рівень помилок порівняно з попередніми версіями.
  • Переклад тексту на зображеннях: TranslateGemma зберігає мультимодальні здібності Gemma 3. Вона може перекладати текст, розміщений на фото чи картинках, навіть без спеціального додаткового навчання.

Гнучкість розгортання:

  • 4B: для мобільних пристроїв;
  • 12B: для роботи на ноутбуках;
  • 27B: для хмарних обчислень та максимальної точності.

Інструмент для дослідників

Окрім основних 55 мов, Google заклала в систему базу для роботи з майже 500 додатковими мовними парами. Це робить TranslateGemma потужним фундаментом для вчених і розробників, які хочуть створювати перекладачі для рідкісних діалектів або вузькоспеціалізованих галузей.

Завдяки відкритому коду, нові моделі вже доступні для світової спільноти, що дозволить значно покращити якість автоматичного перекладу в програмах, якими ми користуємося щодня.

Завантажити моделі TranslateGemma можна на Kaggle та Hugging Face.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що OpenAI запустила ChatGPT Translate, бета-версія якого працює безкоштовно на базі ШІ моделей. Офіційного анонсу від OpenAI поки не було, але ChatGPT Translate вже доступний користувачам на окремому сайті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
