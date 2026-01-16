Брак робочої сили та небезпека були найбільшими перешкодами для бізнесу у грудні — опитування ІЕД

Трійка лідерів основних перешкод для ведення бізнесу у грудні 2025 року не змінилася, попри погіршення безпекових ризиків. Про це свідчать результати 44-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів з 18 по 31 грудня серед 485 промислових підприємств.

На першому місці залишається «брак робочої сили»: порівняно з листопадом частка бізнесів, які скаржилися на цю перешкоду, незначно зросла з 61% до 62%.

У грудні погіршилася ситуація з пошуком кваліфікованих кадрів — 55,6% компаній повідомили про складнощі з пошуком кваліфікованих працівників (у листопаді — 52,2%), тоді як пошук некваліфікованих працівників є викликом лише для 34% бізнесів (було 35,3%).

Друга сходинка збереглася за перешкодою «небезпечно працювати», але на тлі постійних російських ракетних і дронових атак ця перешкода продемонструвала найбільше зростання — одразу на 8 відсоткових пунктів, до 57%. Це один із найвищих показників із жовтня 2024 року (62%) та липня 2025 року (57%).

«Відбулося суттєве зростання абсолютного значення, а також скоротився розрив із першою сходинкою рейтингу перешкод. Очевидно, що це пов’язано з посиленням обстрілів енергетичної інфраструктури та погіршенням безпекової ситуації — бізнес почав більше хвилюватися за безпеку роботи», — зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

При цьому впродовж останніх двох місяців скоротився розрив між мікро-, малими та середніми підприємствами, і в грудні цей показник був приблизно на одному рівні — 52%, 54% і 52% відповідно. Водночас великий бізнес більшою мірою відчуває себе цілями атак (70%).

«У регіональному розрізі зберігається значний рівень побоювань щодо безпеки роботи в прифронтових регіонах — Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також у центрі країни. На Заході про безпеку роботи бізнес говорить значно рідше», — констатував Євген Ангел.

«Перебої з електро-, водо- та теплопостачанням» із показником 42% (-1 в.п. до листопада) залишаються на третій сходинці, яку тепер ділять із перешкодою «зростання цін на сировину, матеріали та товари» (+3 в.п.).

Менш актуальним стало «зменшення попиту на продукцію/послуги» (-6 в.п.). Водночас проблема «розриву ланцюжків постачання» посилилася (+5 в.п.), як і «складнощі з перевезенням сировини чи готової продукції» (+1 в.п.). Традиційно корупція та тиск з боку правоохоронних органів не є суттєвими проблемами на тлі інших перешкод.

Поглиблений аналіз даних за листопад демонструє, що вже 58% бізнесів (22% у вересні та 42% у жовтні) були змушені тимчасово призупиняти роботу через перебої з електропостачанням. Зокрема 20% підприємств втратили 11−25% робочого часу, а 32% — лише 1−10%. Найбільш критична ситуація спостерігалася у 6% підприємств, які не працювали 26−50% часу. Водночас лише 6% бізнесів узагалі не мали відключень електроенергії (у жовтні — 23%), а 36% працювали безперервно попри відключення.

Середні втрати робочого часу у листопаді становили 8% після 9% у жовтні. «Продовжують фіксуватися певні відмінності між галузями та регіонами. Найгірша ситуація — у Дніпропетровській області, де втрати робочого часу в середньому становили 28%, у Сумській та Житомирській — по 20%, у Чернігівській — 18%, у Хмельницькій — 15%. Лише в кількох регіонах втрати робочого часу серед опитаних підприємств були незначними або взагалі відсутніми», — заявив Євген Ангел.

Ситуація найсильніше погіршилася для мікробізнесу (14% втрат робочого часу), тоді як найменших втрат зазнав великий бізнес (5%). Серед галузей найбільші втрати у виробництві будівельних матеріалів (13%), найменші — у деревообробці (5%).

Більшість підприємств вже має засоби енергетичної автономності.

Найпопулярнішими є генератори (дизельні, бензинові, газові) — їх встановили 66% опитаних. Поширеними є акумуляторні системи зберігання електроенергії — як промислові BESS, так і побутові типу EcoFlow або інвертори з акумуляторами (23%). Серед інших рішень — джерела безперебійного живлення (10%), сонячні електростанції (7%) та когенераційні установки (6%). «Лише 10% підприємств не встановлювали жодних технічних засобів. Водночас серед мікропідприємств таких 22%, серед малих — 13%, тоді як серед великих і середніх — лише 3% та 6% відповідно», — наголосив Євген Ангел.

Опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємства, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.