17 січня 2026, 11:15

Дорожче за золото: SSD-накопичувачі великої місткості стали дефіцитним товаром через бум ШІ

На ринку комп’ютерних комплектуючих склалася парадоксальна ситуація: високопродуктивні NVMe SSD-накопичувачі тепер коштують дорожче, ніж золото аналогічної ваги. Через гострий дефіцит чипів, спровокований розвитком штучного інтелекту, ціни на диски об'ємом 4 ТБ та 8 ТБ злетіли до історичних максимумів. Про це повідомляє Tom's Hardware.

Дорожче за золото: SSD-накопичувачі великої місткості стали дефіцитним товаром через бум ШІ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

SSD проти золота

Аналітики порівняли вагу накопичувачів формату M.2 (без радіаторів) із поточною ринковою вартістю золота. Результати вражають:

  • Вага: Середній накопичувач на 8 ТБ важить близько 8,2 грама.
  • Золото: При ціні $148 за грам (станом на січень 2026 року), вісім грамів чистого золота коштують приблизно $1 184.
  • SSD: Середня ціна накопичувача на 8 ТБ наразі становить близько $1 476, а за флагманські моделі просять ще більше.

Таким чином, у перерахунку на вагу, сучасний SSD на 8 ТБ вже офіційно дорожчий за золото. Моделі на 4 ТБ також стрімко наближаються до цієї позначки.

Чому ціни ростуть?

Основною причиною зростання цін експерти називають «кремнієвий голод». Виробники напівпровідників перенаправляють потужності на виготовлення чипів для ШІ-серверів, що створює дефіцит пам'яті NAND (тип енергонезалежної пам’яті, яка використовується майже в усіх сучасних пристроях для зберігання даних) для звичайних споживачів.

Найбільш помітне зростання цін спостерігається у продукції компанії Western Digital (SanDisk), яка фактично очолює ціновий рейтинг. Конкуренти, як-от Samsung та Corsair, поки тримають ціни в діапазоні $600-$800 за швидкісні моделі на 4 ТБ (наприклад, Samsung 9100 Pro чи MP700 Elite), проте запаси старого товару на складах вичерпуються.

Читайте також: Відеокарти почали продавати «за талонами»

Що буде з цінами далі?

Графіки цінового трекера PCPartPicker показують «вертикальне» зростання вартості накопичувачів протягом останніх двох місяців. Сіра зона на графіках — розподіл цін — свідчить про те, що дешеві пропозиції зникають з ринку за лічені години.

Головні висновки для користувачів:

  • Дефіцит посилюється: Високопродуктивні диски незабаром можуть стати недоступними.
  • 4 ТБ — наступний етап: Якщо ви планували апгрейд, фахівці радять купувати диски на 4 ТБ негайно, поки вони не зрівнялися в ціні із золотом.
  • Бюджетні моделі теж дорожчають: Навіть повільні диски для масового зберігання даних за ціною близько $500 довго не затримаються на полицях магазинів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у понеділок, 12 січня, ціна на золото вперше в історії перетнула психологічну позначку у $4 600 за тройську унцію. Паралельно срібло встановило новий історичний рекорд вартості.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
