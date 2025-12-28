Multi від Мінфін
28 грудня 2025, 13:15

Відеокарти почали продавати «за талонами»

Криза на ринку напівпровідників, спричинена ажіотажем навколо штучного інтелекту, вийшла на новий рівень. Слідом за подорожчанням оперативної пам'яті (RAM) та SSD-накопичувачів, дефіцит дістався відеокарт. Провідні роздрібні мережі світу вже почали вводити обмеження на продаж графічних адаптерів. Про це повідомляє Tom's Hardware.

Відеокарти почали продавати «за талонами»
Фото: nvidia.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається в магазинах

За даними видання ITmedia, великі японські ритейлери (зокрема популярний магазин Tsukumo eX. в Акіхабарі — квартал в Токіо) запровадили правило: «одна відеокарта в одні руки». Обмеження стосуються моделей середнього та високого сегментів:

  • Nvidia — GeForce RTX 5060 Ti (16GB) та вище.
  • AMD — Серія Radeon RX 9000 та вище.

Продавці повідомляють, що Nvidia припинила постачання відеопам'яті (VRAM) своїм партнерам-виробникам плат.

«Картки з великим обсягом пам'яті стало надзвичайно важко закуповувати. Ми не знаємо, коли прийде наступна партія і чи прийде вона взагалі», — зазначають у магазинах.

Причина кризи — Штучний інтелект

Весь світ зіткнувся з «пам'ятним голодом» через безпрецедентний попит з боку дата-центрів, що обслуговують ШІ. Гіганти ринку (Samsung, SK Hynix, Micron) переорієнтували потужності на виробництво дорогої пам'яті для ШІ-серверів, скоротивши випуск звичайної DRAM та GDDR.

Наслідки для ринку вже відчутні:

  • Стрибок цін: Модулі RAM та SSD у 2025 році вже подорожчали на понад 246%.
  • Зупинка продажів: Компанія Framework припинила продаж окремих планок пам'яті, а деякі японські магазини взагалі заморозили замовлення на готові ПК до 2026 року.
  • Дефіцит VRAM: Оскільки відеопам'ять базується на тій самій технології, що й оперативна, виробники відеокарт (Nvidia, AMD, Intel) змушені скорочувати випуск продукції для геймерів.

Прогноз на 2026 рік: покращення не буде

Аналітики та лідери галузі стверджують, що дефіцит триватиме щонайменше до кінця 2026 року. Виробники чипів не поспішають розширювати потужності, побоюючись «бульбашки ШІ». Навіть якщо будівництво нових заводів почнеться сьогодні, вони запрацюють лише за кілька років.

Геймерам радять або берегти свої поточні пристрої, або готуватися до захмарних цін на будь-яке залізо, що містить модулі пам'яті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

