Фонд гарантування розкрив списки боржників банків-банкрутів: 97% боргу належить російським дочкам

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оприлюднив оновлений реєстр позичальників, які не виконали свої зобов'язання перед банками, що перебувають у стадії ліквідації. До «чорного списку» потрапили компанії та фізичні особи, щодо яких є чинні судові рішення про стягнення коштів, але борги досі не погашені. Станом на 1 січня 2026 року загальна сума такої заборгованості сягнула 29,5 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО, 16 січня

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто потрапив до реєстру

До оприлюдненого переліку увійшли клієнти 16 неплатоспроможних фінустанов. У Фонді наголошують, що список не включає колишніх акціонерів чи топменеджерів цих банків — йдеться виключно про позичальників (бізнес та громадян), які взяли кредити і відмовляються їх повертати попри вердикти судів.

Погашення цих боргів є критично важливим, адже це одне з основних джерел, з яких Фонд виплачує кошти кредиторам збанкрутілих установ.

Антирейтинг боржників: домінування клієнтів російських банків

Аналіз даних показує чітку тенденцію: левова частка невиплачених кредитів припадає на колишніх клієнтів банків із російським капіталом — Промінвестбанку та М Р Банку (колишній Сбербанк).

ТОП-5 компаній-боржників:

ПАТ «Сумське машиннобудівне науково-виробниче об'єднання» — винне 5,18 млрд грн (Промінвестбанк).

ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» — борг складає 3,12 млрд грн (Промінвестбанк).

ТОВ «Снабтрейдкомпані» — заборгованість 2,72 млрд грн (Промінвестбанк).

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» — борг у розмірі 2,18 млрд грн (МР Банк).

ТОВ «ВП Лутугинський» — винне 1,90 млрд грн (Промінвестбанк).

Серед фізичних осіб встановлено абсолютний «рекорд»: одна людина — Богатиренко Анатолій Андрійович — заборгувала Промінвестбанку майже мільярд гривень (0,97 млрд грн).

Яким банкам винні найбільше

Статистика в розрізі фінустанов демонструє, що 84% всього проблемного портфелю, відображеного у цих списках, сконцентровано в одному банку.

Промінвестбанк — 24,9 млрд грн (безумовний лідер за обсягом неповернень).

МР Банк — 3,36 млрд грн.

ВТБ Банк — 398,6 млн грн.

Дельта Банк — 226,7 млн грн.

Інші банки, такі як «Комінвестбанк», «Укрбудінвестбанк», «Конкорд» та «Айбокс», мають значно менші обсяги невиконаних зобов'язань у цьому реєстрі — від 70 до 210 млн грн.

«Спадщина» російського капіталу та промислові гіганти

Варто звернути увагу на специфіку боржників. Більшість із ТОП-5 — це промислові гіганти, які роками кредитувалися в «дочках» російських держбанків в Україні.

Промінвестбанк (належав російському ВЕБ.РФ) та М Р Банк (належав Сбербанку Росії) традиційно обслуговували велику промисловість.

Наприклад, «Запоріжтрансформатор» (пов'язаний з групою «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина) та Сумське НВО (пов'язане з Костянтином Григоришиним та Володимиром Лук'яненком) — це стратегічні підприємства, які перебували у процедурах банкрутства ще до повномасштабного вторгнення.

ТОВ «ВП Лутугинський» (Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат) знаходиться на території Луганської області, яка окупована ще з 2014 року. Стягнення цього боргу є фактично неможливим через відсутність доступу до активів.

Величезна концентрація боргів саме в Промінвестбанку пояснюється тим, що після початку війни у 2014 році та запровадження санкцій, цей банк поступово згортав діяльність, а позичальники переставали обслуговувати кредити, користуючись політичною ситуацією та судовими тяганинами.