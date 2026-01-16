Фонд гарантування розкрив списки боржників банків-банкрутів: 97% боргу належить російським дочкам

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 січня 2026, 16:11

Фонд гарантування розкрив списки боржників банків-банкрутів: 97% боргу належить російським дочкам

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оприлюднив оновлений реєстр позичальників, які не виконали свої зобов'язання перед банками, що перебувають у стадії ліквідації. До «чорного списку» потрапили компанії та фізичні особи, щодо яких є чинні судові рішення про стягнення коштів, але борги досі не погашені. Станом на 1 січня 2026 року загальна сума такої заборгованості сягнула 29,5 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО, 16 січня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оприлюднив оновлений реєстр позичальників, які не виконали свої зобов'язання перед банками, що перебувають у стадії ліквідації.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто потрапив до реєстру

До оприлюдненого переліку увійшли клієнти 16 неплатоспроможних фінустанов. У Фонді наголошують, що список не включає колишніх акціонерів чи топменеджерів цих банків — йдеться виключно про позичальників (бізнес та громадян), які взяли кредити і відмовляються їх повертати попри вердикти судів.

Погашення цих боргів є критично важливим, адже це одне з основних джерел, з яких Фонд виплачує кошти кредиторам збанкрутілих установ.

Антирейтинг боржників: домінування клієнтів російських банків

Аналіз даних показує чітку тенденцію: левова частка невиплачених кредитів припадає на колишніх клієнтів банків із російським капіталом — Промінвестбанку та М Р Банку (колишній Сбербанк).

ТОП-5 компаній-боржників:

  • ПАТ «Сумське машиннобудівне науково-виробниче об'єднання» — винне 5,18 млрд грн (Промінвестбанк).
  • ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» — борг складає 3,12 млрд грн (Промінвестбанк).
  • ТОВ «Снабтрейдкомпані» — заборгованість 2,72 млрд грн (Промінвестбанк).
  • ПрАТ «Запоріжтрансформатор» — борг у розмірі 2,18 млрд грн (МР Банк).
  • ТОВ «ВП Лутугинський» — винне 1,90 млрд грн (Промінвестбанк).

Серед фізичних осіб встановлено абсолютний «рекорд»: одна людина — Богатиренко Анатолій Андрійович — заборгувала Промінвестбанку майже мільярд гривень (0,97 млрд грн).

Яким банкам винні найбільше

Статистика в розрізі фінустанов демонструє, що 84% всього проблемного портфелю, відображеного у цих списках, сконцентровано в одному банку.

  • Промінвестбанк — 24,9 млрд грн (безумовний лідер за обсягом неповернень).
  • МР Банк — 3,36 млрд грн.
  • ВТБ Банк — 398,6 млн грн.
  • Дельта Банк — 226,7 млн грн.

Інші банки, такі як «Комінвестбанк», «Укрбудінвестбанк», «Конкорд» та «Айбокс», мають значно менші обсяги невиконаних зобов'язань у цьому реєстрі — від 70 до 210 млн грн.

«Спадщина» російського капіталу та промислові гіганти

Варто звернути увагу на специфіку боржників. Більшість із ТОП-5 — це промислові гіганти, які роками кредитувалися в «дочках» російських держбанків в Україні.

Промінвестбанк (належав російському ВЕБ.РФ) та М Р Банк (належав Сбербанку Росії) традиційно обслуговували велику промисловість.

Наприклад, «Запоріжтрансформатор» (пов'язаний з групою «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина) та Сумське НВО (пов'язане з Костянтином Григоришиним та Володимиром Лук'яненком) — це стратегічні підприємства, які перебували у процедурах банкрутства ще до повномасштабного вторгнення.

ТОВ «ВП Лутугинський» (Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат) знаходиться на території Луганської області, яка окупована ще з 2014 року. Стягнення цього боргу є фактично неможливим через відсутність доступу до активів.

Величезна концентрація боргів саме в Промінвестбанку пояснюється тим, що після початку війни у 2014 році та запровадження санкцій, цей банк поступово згортав діяльність, а позичальники переставали обслуговувати кредити, користуючись політичною ситуацією та судовими тяганинами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами