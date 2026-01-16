Multi від Мінфін
16 січня 2026, 10:55

Брюссель готує унікальну схему прискореного вступу України до ЄС

Європейські чиновники обговорюють безпрецедентну реформу механізму розширення блоку, яка може кардинально змінити шлях України до євроінтеграції. Йдеться про запровадження «двоступеневої» моделі, що дозволить Києву отримати статус члена Союзу значно раніше, ніж передбачають стандартні процедури, проте з суттєвими обмеженнями політичного впливу на першому етапі. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Європейські чиновники обговорюють безпрецедентну реформу механізму розширення блоку, яка може кардинально змінити шлях України до євроінтеграції.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Гроші замість влади: суть пропозиції

У кулуарах Єврокомісії готують пропозиції, що фактично ламають процедуру вступу, яка діяла з 1990-х років. Нова концепція пропонує компроміс:

  • Україна отримує: доступ до Єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій та фондів розвитку. Це означає вливання європейських коштів в українську економіку та вільний рух товарів.
  • Україна поступається: правом голосу на самітах лідерів ЄС та засіданнях міністрів. На першому етапі Київ не зможе впливати на ключові політичні рішення блоку чи блокувати їх.

Повноцінні права члена союзу надаватимуться поступово, у міру виконання Києвом усіх необхідних реформ вже після формального приєднання.

Мирна угода та дедлайн 2027 року

Активізація цих розмов пов'язана з пошуком шляхів завершення війни. За даними журналістів, у проєктах мирного плану, до розробки якого залучені США, фігурує 2027 рік як орієнтовна дата вступу України до ЄС.

У Брюсселі розуміють, що стандартний шлях до повної відповідності всім критеріям може зайняти до десяти років. Тому швидке, хоч і обмежене членство, розглядається як ключовий аргумент для Президента Володимира Зеленського, щоб піти на складні компроміси в рамках потенційної мирної угоди з РФ. Раніше Зеленський наголошував, що економічні гарантії та повноправне членство в ЄС є центральним елементом безпеки країни.

Ризики «другосортного» членства

Ідея «полегшеного вступу» викликала неоднозначну реакцію серед дипломатів. Існує побоювання, що це створить прецедент «членства різних категорій», що може розколоти єдність Євросоюзу.

Крім того, це викликає напругу у відносинах з іншими кандидатами, зокрема Чорногорією та Албанією, які ведуть переговори значно довше за Україну. Дипломати побоюються, що відхід від принципу «меритократії» (коли вступ залежить виключно від досягнень країни) на користь геополітичної доцільності може дестабілізувати процес розширення.

Також залишається фактор Угорщини, яка блокує переговорні розділи. Втім, у ЄС сподіваються, що участь США у мирній угоді може змусити Будапешт змінити свою позицію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

