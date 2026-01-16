Multi від Мінфін
16 січня 2026, 8:01

Продаж за $500 млн: гендиректор CoinGecko відреагував на чутки про майбутнє компанії

Боббі Онг, генеральний директор і співзасновник одного з найбільших незалежних агрегаторів криптоданих CoinGecko, прокоментував чутки про можливий продаж платформи за $500 млн. У своєму дописі він підкреслив, що після 12 років розвитку компанії без залучення зовнішніх інвестицій, CoinGecko знаходиться у своїй найсильнішій формі.

Продаж за $500 млн: гендиректор CoinGecko відреагував на чутки про майбутнє компанії

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція сили та стратегічні можливості

Боббі Онг не підтвердив, але і не спростував факт ведення конкретних перемовин про продаж, проте зазначив, що компанія відкрита до стратегічних кроків.

Ключові тези заяви:

  • Фінансова стабільність: CoinGecko є прибутковою компанією, яка демонструє зростання навіть у складних ринкових умовах.
  • Інституційний попит: Завдяки виходу традиційних фінансів (TradFi) на крипторинок, попит на корпоративні рішення платформи стрімко зростає.
  • Оцінка пропозицій: Як будь-яка зріла компанія, CoinGecko регулярно розглядає стратегічні можливості, що можуть прискорити розвиток та збільшити цінність для мільйонів користувачів.

Боббі Онг запевнив спільноту, що незалежно від майбутніх угод, пріоритет компанії — прозорість.

«З 2014 року ми фокусуємося на наданні неупереджених та якісних даних, яким довіряють інвестори та інституції. Це залишається центральною частиною нашої місії», — наголосив співзасновник CoinGecko.

Незалежний гравець

CoinGecko залишається одним із небагатьох великих гравців у сфері криптоданих, який зберігає незалежність. Для порівняння, головний конкурент — CoinMarketCap — був викуплений криптобіржею Binance у 2020 році (сума угоди оцінювалася у $400 млн). Чутки про оцінку CoinGecko у $500 млн свідчать про високу довіру до платформи, яка зберегла нейтралітет протягом десятиліття.

На тлі покращення регуляторної бази та масового прийняття криптовалют, CoinGecko планує продовжувати розбудову екосистеми у довгостроковій перспективі, фокусуючись на потребах корпоративних клієнтів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що CoinGecko, за даними CoinDesk, вивчає можливість повного продажу компанії та орієнтується на оцінку бізнесу на рівні близько $500 млн. Для супроводу потенційної угоди власники платформи залучили інвестиційний банк Moelis.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, підготовка до можливого продажу розпочалася наприкінці минулого року і наразі перебуває на ранньому етапі. Двоє співрозмовників підтвердили, що цільова оцінка компанії становить $500 млн, водночас інше джерело зазначає, що говорити про фінальну ціну поки зарано.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
