14 січня 2026, 15:38

Популярна криптоплатформа CoinGecko розглядає продаж бізнесу з оцінкою близько $500 млн

Сервіс відстеження ринку криптовалют CoinGecko вивчає можливість повного продажу компанії та орієнтується на оцінку бізнесу на рівні близько $500 млн. Для супроводу потенційної угоди власники платформи залучили інвестиційний банк Moelis. Про це повідомляє CoinDesk.

Сервіс відстеження ринку криптовалют CoinGecko вивчає можливість повного продажу компанії та орієнтується на оцінку бізнесу на рівні близько $500 млн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На якій стадії переговори

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, підготовка до можливого продажу розпочалася наприкінці минулого року і наразі перебуває на ранньому етапі. Двоє співрозмовників підтвердили, що цільова оцінка компанії становить $500 млн, водночас інше джерело зазначає, що говорити про фінальну ціну поки зарано.

У CoinGecko не коментують інформацію про можливу угоду. У Moelis також відмовилися від коментарів, посилаючись на конфіденційність процесу.

Рекордна хвиля M&A у криптоіндустрії

Можливий продаж CoinGecko відбувається на тлі різкого пожвавлення ринку злиттів і поглинань у криптовалютному секторі. За підсумками 2025 року загальна сума публічно розкритих угод сягнула $8,6 млрд, а кількість транзакцій — 133, що перевищило сумарний показник попередніх чотирьох років.

Серед найбільших угод минулого року — купівля біржею Coinbase платформи деривативів Deribit за $2,9 млрд та придбання біржею Kraken брокера NinjaTrader за $1,5 млрд. Великі гравці активно консолідують ринок, розширюючи лінійку продуктів і клієнтську базу.

Тиск з боку штучного інтелекту та падіння трафіку

Одним із чинників, що підштовхують інформаційні криптоплатформи до пошуку покупців, стало різке скорочення вебтрафіку через поширення інструментів штучного інтелекту. Користувачі дедалі частіше отримують дані про курси та ринок безпосередньо у чат-ботах, минаючи сайти.

За даними щодо відвідуваності, у грудні 2025 року CoinGecko відвідали близько 18,5 млн користувачів проти 43,5 млн у 2024 році. Аналогічна динаміка спостерігається і в головного конкурента — CoinMarketCap, де трафік скоротився зі 157 млн у 2024 році до 64 млн у грудні 2025-го.

Незалежний гравець на тлі великих корпорацій

CoinGecko була заснована у 2014 році ТМ Лі (TM Lee) та Боббі Онгом (Bobby Ong) і тривалий час залишалася одним із небагатьох великих незалежних агрегаторів даних на крипторинку. Саме незалежність вважалася її конкурентною перевагою, оскільки користувачі часто більше довіряють платформам, не пов’язаним із великими біржами.

Для порівняння, CoinMarketCap був придбаний криптобіржею Binance у квітні 2020 року приблизно за $400 млн, частина яких була виплачена акціями та токенами BNB. Потенційна угода з CoinGecko за $500 млн могла б перевищити ту оцінку, попри нинішній спад аудиторії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
