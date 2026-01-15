Зарплати в Україні зростають, але «тінь» залишається: підсумки ринку праці за 2025 рік

За результатами податкової звітності 2025 року, середня заробітна плата в Україні досягла позначки 20 787 грн. Це на 8,3% більше, ніж роком раніше. Попри позитивну динаміку, ці цифри все ще на 23% нижчі за офіційні дані Держстату, що свідчить про значний обсяг виплат «у конвертах». Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев .

Структура виплат: хто і скільки отримує

Згідно з даними податкової, середньомісячна структура отримувачів доходу у 2025 році виглядала так:

6,1 млн осіб отримували виплати, вищі за мінімальну зарплату.

323 тис. осіб працювали рівно за «мінімалку» (8 000 грн).

964 тис. осіб офіційно отримували менше мінімального рівня.

Позитивні зрушення

Аналіз демонструє поступовий прогрес у легалізації доходів. Зокрема, кількість працівників із зарплатою нижче мінімальної скоротилася на 4% за рік, а за останні два роки цей показник впав на 18%. Особливо помітним стало поліпшення наприкінці 2025 року: у жовтні-листопаді кількість таких осіб зменшилася на 15,1% порівняно з початком року.

Одним із факторів детінізації став новий закон про рівень мінімальних зарплат у сфері роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

«Тіньові» ризики

Проте є і тривожні сигнали: кількість осіб, що отримують «голу» мінімалку, зросла на 36,8%. На думку Гетманцева, це пряма ознака того, що значна частина бізнесу продовжує доплачувати працівникам неофіційно.

План на 2026 рік

Голова комітету рекомендував податковим та правоохоронним органам у 2026 році посилити увагу до ринку праці. За його словами, там приховані значні резерви бюджету.

«Детінізація та легалізація зарплат надасть державі можливість забезпечувати належний рівень пенсій та заробітних плат вчителям, лікарям та соціальним працівникам.», — підкреслив Гетманцев.

«Мінфін» писав, що, за даними Держстату, середня заробітна плата штатних працівників по Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% проти жовтня — до 27 167 грн.