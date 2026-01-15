США завершили перші продажі венесуельської нафти на суму близько $500 млн. Це частина угоди на $2 млрд, укладеної на початку місяця між Каракасом і Вашингтоном. Про це повідомив Reuters американський чиновник.
15 січня 2026, 15:28
США продали першу венесуельську нафту на $500 мільйонів
Продаж нафти
Додаткові продажі очікуються найближчими днями та тижнями, додав він.
За словами представника адміністрації США, доходи від початкових продажів нафти в обсязі близько $500 млн зберігаються на банківських рахунках, що перебувають під контролем американського уряду відповідно до розпорядження, ухваленого в п’ятницю.
Основний рахунок відкрито в Катарі, джерело, обізнане з планом, зазначило, що ця країна обрана як нейтральне місце, де кошти можуть переміщуватися за погодженням зі США без ризику арешту.
Джерело: Мінфін
Коментарі