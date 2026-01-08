Multi від Мінфін
8 січня 2026, 9:01

США планують встановити безстроковий контроль над продажем венесуельської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила план, який фактично передбачає перехід венесуельського нафтового експорту під повне управління США. Попри заяви Білого дому про досягнення остаточної домовленості, венесуельська державна компанія PDVSA офіційно підтверджує лише факт ведення переговорів. Про це повідомляє New York Times.

США планують встановити безстроковий контроль над продажем венесуельської нафти
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми забираємо всю нафту»: деталі стратегії США

Держсекретар Марко Рубіо та міністр енергетики Кріс Райт у середу, 7 січня, уточнили бачення Вашингтона щодо енергетичного майбутнього Венесуели. План включає наступні кроки:

  • Повний контроль продажів: США мають намір самостійно реалізовувати венесуельську нафту на світовому ринку безстроково.
  • Конфіскація запасів: Вашингтон планує вилучити та продати обсяги нафти, що дорівнюють двом місяцям щоденного видобутку країни (десятки мільйонів барелів, які зараз заблоковані в танкерах).
  • Відкриття ринку: забезпечення «справедливого доступу» для американських та західних нафтових гігантів до надр Венесуели.
  • Вибіркове зняття санкцій: Міністерство енергетики США вже залучає трейдерів і банки до маркетингу венесуельської нафти, обіцяючи точкове пом’якшення обмежень для спрощення фінансових транзакцій.

«Ми зараз перебуваємо у процесі виконання угоди про те, щоб забрати всю нафту», — заявив Рубіо під час виступу в Капітолії.

Реакція Венесуели

Після затримання минулими вихідними президента Ніколаса Мадуро силами США тимчасове керівництво країни перебрала Делсі Родрігес. У державній компанії PDVSA заявили, що переговори з Вашингтоном тривають у форматі, подібному до співпраці з міжнародними компаніями. Водночас Каракас поки не підтвердив готовність передати США контроль над доходами від продажу нафти.

Кріс Райт вважає, що Венесуела може швидко наростити видобуток на кілька сотень тисяч барелів на добу, хоча для повернення до історичних максимумів знадобляться десятки мільярдів доларів інвестицій. Очікується, що в п’ятницю Дональд Трамп зустрінеться з керівниками найбільших нафтових компаній США, зокрема Chevron, щоб обговорити умови їхнього повернення до Венесуели.

Ціни на нафту

За даними Reuters, ціни на нафту зросли у четвер, 8 січня, після двох днів падіння, оскільки більш суттєве, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти у США стимулювало інвесторів купувати ф’ючерси на тлі моніторингу розвитку подій у Венесуелі.

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 24 центи, або 0,40%, — до $60,20 за барель. Водночас американська WTI зросла на 22 центи, або 0,39%, — до $56,21 за барель.

Нагадаємо, обидва бенчмарки у середу, 7 січня, впали більш ніж на 1% другий день поспіль, оскільки учасники ринку очікують значної глобальної пропозиції цього року. Зокрема, аналітики Morgan Stanley прогнозують профіцит на рівні до 3 млн барелів на добу у першій половині 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
