До комплексної послуги «е-Підприємець» приєдналися ще дві фінансові установи — Кредобанк та МТБ Банк. Відтепер відкрити рахунок для ФОП у цих банках можна безпосередньо під час реєстрації бізнесу в режимі онлайн. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
15 січня 2026, 11:54
До сервісу «е-Підприємець» приєдналися два нові банки
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Як відкрити рахунок без візиту до відділення
- Авторизуйтесь на порталі «Дія».
- Зайдіть у розділ сервісу «е-Підприємець».
- Оберіть пункт «Відкриття банківського рахунку».
- Виберіть бажаний банк зі списку партнерів.
- Заповніть коротку анкету та завірте документи за допомогою КЕП (електронного підпису).
Відкрити рахунок ФОП також можна в одному з банків-партнерів: Ощадбанку, Абанку, monobank, Sense Bank, Укргазбанку, Райффайзен Банку та Приватбанку.
В сервісі «е-Підприємець» вже 16 послуг для бізнесу: реєстрація та зміна даних ФОП, створення ТОВ, вакансії, податки і не тільки.
«А якщо вам потрібна довідка про доходи — напишіть запит АІ-асистенту в „Дії“ та отримайте документ в особистому кабінеті», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск комплексної послуги «е-Підприємець» у червні 2024 року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі