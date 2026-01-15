До сервісу «е-Підприємець» приєдналися два нові банки

До комплексної послуги «е-Підприємець» приєдналися ще дві фінансові установи — Кредобанк та МТБ Банк . Відтепер відкрити рахунок для ФОП у цих банках можна безпосередньо під час реєстрації бізнесу в режимі онлайн. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Як відкрити рахунок без візиту до відділення

Авторизуйтесь на порталі «Дія».

Зайдіть у розділ сервісу «е-Підприємець».

Оберіть пункт «Відкриття банківського рахунку».

Виберіть бажаний банк зі списку партнерів.

Заповніть коротку анкету та завірте документи за допомогою КЕП (електронного підпису).

Відкрити рахунок ФОП також можна в одному з банків-партнерів: Ощадбанку, Абанку, monobank, Sense Bank, Укргазбанку, Райффайзен Банку та Приватбанку.

В сервісі «е-Підприємець» вже 16 послуг для бізнесу: реєстрація та зміна даних ФОП, створення ТОВ, вакансії, податки і не тільки.

«А якщо вам потрібна довідка про доходи — напишіть запит АІ-асистенту в „Дії“ та отримайте документ в особистому кабінеті», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск комплексної послуги «е-Підприємець» у червні 2024 року.