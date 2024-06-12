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12 червня 2024, 17:44

В «Дії» запустили комплексну послугу для бізнесу «е-Підприємець»

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск комплексної послуги «е-Підприємець». Завдяки неї підприємець може отримати найважливіші бізнес-послуги, подавши лише одну онлайн-заяву. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск комплексної послуги «е-Підприємець».
Фото:delo.ua

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Деталі

«Створюйте власний бізнес або змінюйте сферу діяльності діючого за лічені хвилини. Революційна послуга для підприємців вже на порталі Дія. Отримуйте всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи, за однією заявою за пів години», — зазначили у Мінцифри.

«е-Підприємець» об'єднує такі послуги як:

  • державна реєстрація ФОП;
  • державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
  • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
  • державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
  • державна реєстрація створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
  • державна реєстрація переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту;
  • подання інформації про вакансії;
  • реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
  • реєстрація платником податку на додану вартість;
  • відкриття банківського рахунку.

Зазначається, що користувач може самостійно обрати, які послуги йому необхідно оформити. Якщо виникають труднощі, то система може самостійно запропонувати комплекси послуг за популярними видами малого бізнесу — для кафе, салону краси, IT та точки продажу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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