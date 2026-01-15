Франція попередила 90 криптокомпаній про закриття, німецький DZ BANK отримав дозвіл на торгівлю криптою: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Франція попередила 90 криптокомпаній про примусове закриття через відсутність ліцензій MiCA

Французький фінансовий регулятор (AMF) перейшов до рішучих дій напередодні повного вступу в силу регламенту MiCA. За результатами перевірки, 90 криптокомпаній, що працюють на ринку Франції, досі не мають необхідної європейської авторизації. Оскільки перехідний період завершується 30 червня 2026 року, порушники ризикують бути заблокованими вже з липня. Про це повідомляє Reuters.

Ситуація з легалізацією ринку залишається неоднозначною. Виконавчий директор AMF Стефан Понтуазо озвучив тривожні цифри щодо виявлених фірм:

40% компаній офіційно заявили, що не планують подавати заявку на ліцензію MiCA та, ймовірно, залишать ринок.

30% учасників взагалі проігнорували запити регулятора щодо своїх подальших планів.

30% фірм наразі перебувають у процесі оформлення документів.

Регулятор підкреслив: компанії, які не отримають ліцензію до липня, зобов’язані реалізувати «план упорядкованого згортання діяльності», як того вимагає Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA).

Попри суворі перевірки, Франція продовжує видавати дозволи тим, хто відповідає новим стандартам. Серед перших, хто успішно пройшов сертифікацію MiCA, — інвестиційний гігант CoinShares та швейцарський сервіс Relai.

Водночас офіційний Париж висловлює стурбованість так званим «регуляторним арбітражем». Французька влада побоюється, що криптофірми шукатимуть «слабкі ланки» в ЄС (країни з менш прискіпливим наглядом) для отримання ліцензії, яка дає право працювати на всьому просторі Євросоюзу.

Франція активно підтримує ініціативу Єврокомісії щодо передачі централізованих наглядових повноважень до ESMA. Це означає, що єдиний орган у Парижі міг би контролювати всі криптокомпанії блоку.

Прихильники, Франція та інші, вважають, що це припинить маніпуляції з юрисдикціями. Опоненти, Мальта та низка інших країн, вбачають у цьому загрозу для розвитку стартапів та надмірну бюрократизацію процесу ліцензування.

У Німеччині DZ BANK запускає платформу для купівлі криптовалют через мережу Volksbanken та Raiffeisenbanken

Німецький банківський гігант DZ BANK офіційно отримав ліцензію від Федерального управління фінансового нагляду (BaFin) на операції з цифровими активами. Діяльність банку повністю відповідатиме новим загальноєвропейським нормам регламенту MiCA, що робить установу одним із перших великих гравців, які легалізували криптопослуги за новими стандартами.

Для реалізації проєкту DZ BANK спільно з IT-партнером Atruvia розробив платформу meinKrypto. Вона буде доступна через звичний для мільйонів німців мобільний застосунок VR Banking.

Ключові особливості сервісу:

Цільова аудиторія: Самостійні інвестори. Банк не надаватиме консультацій, а лише забезпечуватиме технічну можливість купівлі та продажу.

Доступні активи: На старті клієнтам пропонують чотири найбільші криптовалюти — біткоїн, Ethereum, Litecoin та Cardano.

Інфраструктура: За надійне зберігання активів відповідатиме Boerse Stuttgart Digital, а за швидке виконання торгових заявок — EUWAX AG.

Попри те, що DZ BANK є центральною установою, кожен окремий кооперативний банк (Volksbanken чи Raiffeisenbanken) прийматиме рішення про запуск послуги самостійно. Для активації meinKrypto для своїх клієнтів кожен місцевий банк має отримати індивідуальне схвалення від регулятора BaFin.

Рішення DZ BANK базується на актуальних ринкових трендах. Згідно з дослідженням Генеральної асоціації кооперативів за вересень 2025 року, понад 30% банків цієї групи планують найближчим часом інтегрувати криптовалютні рішення у свій перелік послуг, щоб задовольнити попит клієнтів.

Частка заблокованих у стейкінгу Ethereum досягла рекордних 30%

Мережа другої за капіталізацією криптовалюти встановила новий історичний рекорд за кількістю заблокованих активів. Наразі у Beacon Chain перебуває 35,8 млн ETH, що становить майже 30% (29,57%) від усієї ринкової пропозиції активу. Про це повідомляє Forklog.

У доларовому еквіваленті вартість заблокованих монет перевищила вражаючу позначку в $118 млрд. Це оновлення попереднього максимуму, зафіксованого в липні 2025 року.

Ключові показники мережі:

Валідатори: кількість активних вузлів сягнула 976 117.

Попит на вхід: у черзі на активацію стейкінгу очікують ще 2,3 млн ETH.

Відсутність продажів: черга на виведення активів (unstaking) залишається на мінімальних рівнях, що свідчить про довгострокову віру інвесторів у ріст ціни та небажання продавати монети.

Беззаперечним лідером сектору залишається сервіс ліквідного стейкінгу Lido Finance, через який проходить близько 24% усіх заблокованих у мережі активів.

Головною причиною такого сплеску аналітики називають активність великих фондів та емітентів біржових продуктів (ETF):

Експансія BitMine: Компанія під керівництвом Тома Лі лише за останній тиждень подвоїла свої потужності, збільшивши обсяг власного стейкінгу до 1,53 млн ETH. Загалом фірма контролює вже понад 3,3% усієї емісії Ethereum.

Вплив ETF: Гігант Grayscale розпочав пряму виплату винагород за стейкінг своїм клієнтам. Водночас банківський гігант Morgan Stanley подав заявку на запуск власного Ethereum-ETF з обов'язковою опцією блокування монет.

Це підтверджує зміну парадигми на ринку. Великі інституційні гравці тепер розглядають Ethereum не просто як актив для спекуляцій, а як надійне джерело пасивного доходу в блокчейні.

Експансія в ЄС: Ripple отримала «зелене світло» від регулятора Люксембургу на роботу з електронними грошима

Криптогігант Ripple офіційно оголосив про отримання попереднього схвалення ліцензії установи електронних грошей (EMI) від головного фінансового регулятора Люксембургу (CSSF). Цей крок є стратегічно важливим для масштабування платіжних рішень компанії на весь Європейський Союз.

Отримання дозволу від CSSF дозволить компанії прискорити впровадження платформи Ripple Payments у банківському секторі Європи. Головна мета — допомогти фінансовим інституціям відмовитися від застарілих систем на користь цілодобових транскордонних розрахунків у режимі реального часу.

Ключові досягнення Ripple за останній час:

Британський успіх: Лише тиждень тому компанія отримала аналогічну EMI-ліцензію та реєстрацію криптоактивів від регулятора Великої Британії (FCA).

Глобальне лідерство: Наразі Ripple володіє понад 75 ліцензіями по всьому світу, що робить її однією з найбільш прозорих та регульованих компаній у блокчейн-індустрії.

Ринкове охоплення: Система Ripple Payments вже покриває 90% щоденних валютних ринків, а загальний обсяг оброблених транзакцій перевищив $95 млрд.

Вибір юрисдикції не був випадковим. Президентка Ripple Моніка Лонг зазначила, що чітке регулювання в ЄС дає фінансовим установам впевненість для переходу від тестування технологій до їх комерційного використання. За її словами, це допоможе розблокувати трильйони доларів «сплячого» капіталу через автоматизацію руху вартості.

Керуюча директорка Ripple у Європі Кассі Креддок додала, що прогресивний підхід Люксембургу робить країну ключовим хабом для фінансових інновацій, забезпечуючи правову визначеність, необхідну для розвитку інфраструктури в межах усього Євросоюзу.

Наразі Ripple отримала так званий Green Light Letter — офіційний документ, що підтверджує відповідність основним вимогам. Повна авторизація EMI стане фінальним кроком, який закріпить статус Ripple як провідного постачальника блокчейн-інфраструктури для найбільших банків Європи. Компанія вже активно розвиває мережу офісів, зокрема в Лондоні, Женеві, Люксембурзі та Рейк’явіку.