15 січня 2026, 8:30

Болгарські акції виявилися найкращими у світі за темпами зростання

Перехід Болгарії на євро спровокував найсильніший фондовий ралі у світі з початку 2026 року, пише Bloomberg.

Перехід Болгарії на євро спровокував найсильніший фондовий ралі у світі з початку 2026 року, пише Bloomberg.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗростання болгарського ринкуКлючовий індекс болгарського ринку SOFIX з 1 січня — дати офіційної відмови від лева (колишньої валюти) — зріс на 18% і зараз знаходиться поблизу максимальних значень майже за 20 років.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання болгарського ринку

Ключовий індекс болгарського ринку SOFIX з 1 січня — дати офіційної відмови від лева (колишньої валюти) — зріс на 18% і зараз знаходиться поблизу максимальних значень майже за 20 років.

Обсяг торгів акціями, що входять до індексу, у перший тиждень року збільшився на 184%, свідчать дані Болгарської біржі. Найбільше зростання показали акції самого майданчика, IT-компанії Sirma Group Holding та фармацевтичного виробника Sopharma.

Перехід на євро

Приєднання до єврозони покращило ставлення інвесторів до Болгарії — країни, яка з 2021 року пережила низку політичних криз і сім виборів, наголошує Bloomberg. Поточне зростання ринку аналітики порівнюють із ралі після вступу Болгарії до Євросоюзу у 2007 році, коли індекс SOFIX зріс на 44% після підйому на 48% роком раніше.

Читайте також: З 1 січня Болгарія перейде на євро: як можна буде розрахуватися готівкою

«Учасники ринку очікують, що перехід на євро спростить доступ для іноземних інвесторів і посилить інтеграцію з європейськими фінансовими ринками», — заявив виконавчий директор Болгарської фондової біржі Маню Моравенов.

Перехід на євро відбувається без збоїв: рівень громадського ухвалення нової валюти зростає, а різкого сплеску інфляції не спостерігається, зазначив у викладі Bloomberg заступник голови Центробанку Болгарії Петро Чобанов.

«Ми можемо розраховувати на позитивну динаміку фондового ринку», — додав він.

Інвестиційний трамплін

