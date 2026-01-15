Світовий банк погіршив прогноз відновлення економіки України

Світовий банк прогнозує, що зростання економіки України цього року стабілізується на рівні 2%, згідно з базовим сценарієм, який передбачає, що вторгнення росії триватиме до кінця року. Про це йдеться у звіті Світового банку.

Що кажуть в банку

«Якщо припустити, що до 2027 року буде введено режим припинення вогню, очікується, що зростання зросте до 4% у 2027 році, що на 0,5 процентного пункту нижче червневого прогнозу, що відображає продовження високого розподілу ресурсів, пов'язаних з обороною, на тлі постійної невизначеності», — зазначили в Світовому банку.

Там наголосили, що інвестиції у відбудову прогнозуються як основний рушій зростання.

Водночас Світовий банк підвищив свій прогноз глобального зростання цього року, заявивши, що світова економіка виявилася напрочуд стійкою до потрясінь перед обличчям «історичної» ескалації торговельної напруженості.

Як писав раніше «Мінфін», економічне зростання України у 2026 році залишиться на рівні 2025-го, склавши 2%, тоді як пришвидшення до 5% прогнозується у 2027 році.