Глобальна фінансова криза: чому ризики для України у 2026 році вищі, ніж у 2008-му

Україна у 2026 році є більш вразливою до можливої глобальної фінансової кризи через фінансові інструменти, ніж у 2008-му. Про це в інтерв'ю виданню The Page заявила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Зростання ризиків

За її словами, ризики для ринків капіталу суттєво зросли через перевертання президентом США Дональдом Трампом «столу разом із шахівницею міжнародних правил». «Україна зараз набагато більше відкрита до того, щоб відчути таку кризу через фінансові інструменти, ніж це було у 2008−2009 роках. Ми дуже сильно залежимо від зовнішньої допомоги та фінансових можливостей Європейського Союзу», — наголосила Кузяків. Це відрізняється від ситуації 2008 року, коли вибухнула потужна глобальна криза, але Україна постраждала переважно через падіння цін на продукцію металургії.

Які внутрішні виклики

Окрім зовнішніх загроз, серед яких і правопопулістський «правий вітер» у Європі, що може завадити руху «євроінтеграційного тролейбуса» України, експертка акцентує увагу на внутрішніх економічних викликах:

Ризики неграмотної політики. Нині український бізнес працює «з коліс», а замовлення мають короткостроковий характер, тому будь-які некомпетентні рішення держави є небезпечними, особливо для малого підприємництва.

Пастка міжнародних зобов’язань. Влада має усвідомлювати відповідальність за обіцянки перед міжнародними партнерами, зокрема в контексті запровадження ПДВ для ФОПів: це не лише підвищення податкового навантаження, а й ускладнення та здорожчання адміністрування.

Безпека як економічний важіль. Якщо обстріли стануть безрезультатними, бізнес не боятиметься відновлюватися, а люди отримають стимул повертатися.

Прогноз на 2026 рік

У 2026 році Оксана Кузяків бачитьдва сценарії розвитку подій: