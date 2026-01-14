Стало відомо, куди підуть 90 млрд євро від ЄС

За словами заступника голови Податкового комітету Ярослава Железняка зʼявилися деталі по розподілу грошей від ЄС. Мова про 90 млрд євро на цей і наступний рік.

Як планують розподілити кошти

60 млрд євро на піде на військові видатки

30 млрд євро на підтримку бюджету

Як зазначає Железняк, Ukraine Facility буде основний з механізмів фінансування, але не виключний (туди вносять зміни).

«Розраховують видавати нам гроші з другого кварталу 2026 року. Тут скажу, що 30 млрд євро не покриває всі наші потреби у бюджеті на наступні роки. Тому треба економити і шукати додаткові джерела», — підсумував він.

Передісторія

Як писав «Мінфін», після виснажливих 15-годинних переговорів, що завершилися в ніч на 19 грудня 2025 року, лідери Європейського Союзу досягли консенсусу щодо фінансування України. Київ отримає кредит на 90 мільярдів євро, який буде гарантований бюджетом ЄС, а не замороженими російськими активами, як планувалося раніше.

Це рішення є компромісним і тимчасовим, щоб забезпечити фінансування України у 2026 році. Перший транш очікується у другому кварталі.

Механізм погашення: Унікальність цього кредиту полягає в умові його повернення. Україна повинна буде погасити позику лише після того, як Росія виплатить репарації.