14 січня 2026, 14:46

Стало відомо, куди підуть 90 млрд євро від ЄС

За словами заступника голови Податкового комітету Ярослава Железняка зʼявилися деталі по розподілу грошей від ЄС. Мова про 90 млрд євро на цей і наступний рік.

За словами заступника голови Податкового комітету Ярослава Железняка зʼявилися деталі по розподілу грошей від ЄС.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як планують розподілити кошти

  • 60 млрд євро на піде на військові видатки
  • 30 млрд євро на підтримку бюджету

Як зазначає Железняк, Ukraine Facility буде основний з механізмів фінансування, але не виключний (туди вносять зміни).

«Розраховують видавати нам гроші з другого кварталу 2026 року. Тут скажу, що 30 млрд євро не покриває всі наші потреби у бюджеті на наступні роки. Тому треба економити і шукати додаткові джерела», — підсумував він.

Передісторія

Як писав «Мінфін», після виснажливих 15-годинних переговорів, що завершилися в ніч на 19 грудня 2025 року, лідери Європейського Союзу досягли консенсусу щодо фінансування України. Київ отримає кредит на 90 мільярдів євро, який буде гарантований бюджетом ЄС, а не замороженими російськими активами, як планувалося раніше.

Це рішення є компромісним і тимчасовим, щоб забезпечити фінансування України у 2026 році. Перший транш очікується у другому кварталі.

Механізм погашення: Унікальність цього кредиту полягає в умові його повернення. Україна повинна буде погасити позику лише після того, як Росія виплатить репарації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
+14
red162
red162
14 січня 2026, 15:15
#
Одразу пишіть скільки вкрадете, щоб зрозуміло людям було.
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
14 січня 2026, 15:16
#
Шефіру, міндічу і цукєрману!

і трошечки двушечками в маскву!
