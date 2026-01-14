З 1 лютого дітям з сімей ВПО виплачуватимуть 3000 грн на місяць — Гетманцев

На базі Ради коаліції міжфракційне обʼєднання депутатів ВПО домовилися про виплати у 3000 грн на місяць всім дітям з сімей ВПО з 1 лютого 2026 року. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Що обіцяє Гетманцев

«Попереду — юридичне оформлення ухваленого рішення у вигляді постанови. Будемо разом тримати питання під контролем», — написав Гетманцев.

За словами голови Податкового комітету, на сьогодні також працюють над підвищенням рівня доходу до 10380 грн для інших ВПО (з урахуванням критеріїв).