14 січня 2026, 18:10
З 1 лютого дітям з сімей ВПО виплачуватимуть 3000 грн на місяць — Гетманцев
На базі Ради коаліції міжфракційне обʼєднання депутатів ВПО домовилися про виплати у 3000 грн на місяць всім дітям з сімей ВПО з 1 лютого 2026 року. Про це написав голова Податкового комітету
Що обіцяє Гетманцев
«Попереду — юридичне оформлення ухваленого рішення у вигляді постанови. Будемо разом тримати питання під контролем», — написав Гетманцев.
За словами голови Податкового комітету, на сьогодні також працюють над підвищенням рівня доходу до 10380 грн для інших ВПО (з урахуванням критеріїв).
Коментарі - 3
Просто на повышение выплат для ВПО денег в бюджете нет, поэтому старые суммы преподносят как новую заслугу властей.
А также в надежде на то, что у украинцев «короткая» память. Хотя отчасти это верно.