Сенат США пропонує дозволити винагороди за стейблкоїни

Банківський комітет Сенату США оприлюднив двопартійну правку до довгоочікуваного законопроєкту про структуру крипторику. Документ містить положення, які дозволять багатьом цифровим компаніям продовжувати виплачувати винагороди клієнтам за зберігання стейблкоїнів, що є стратегічною перемогою для таких гігантів, як Coinbase . Про це повідомляє Bloomberg.

Баланс між біржами та банками

Нова пропозиція намагається розв'язати конфлікт між криптоіндустрією та традиційним банківським сектором:

Обмеження: Законопроєкт загалом забороняє біржам пропонувати прямі відсотки на стейблкоїни.

Винятки: Водночас документ виокремлює діяльність, яка звільняється від заборони. Зокрема, йдеться про винагороди в межах програм лояльності або стимулювання. Це дозволить компаніям, як-от Coinbase, зберегти свої бонусні програми для користувачів.

Банківська сфера раніше висловлювала побоювання, що такі стимули можуть виснажити депозити у звичайних банках, оскільки користувачі віддаватимуть перевагу прибутковим стейблкоїнам, прив’язаним до долара.

Реакція ринку та Coinbase

На тлі цих новин акції Coinbase зросли приблизно на 3% у вівторок, 14 січня. Раніше повідомлялося, що компанія розглядала можливість відкликання підтримки законопроєкту, якщо обмеження щодо винагород будуть занадто жорсткими.

«Зараз нам потрібно опрацювати 274 сторінки тексту. Я не можу сказати однозначно, „за“ ми чи „проти“, але можу запевнити — там багато позитивних моментів», — зазначила віцепрезидентка Coinbase з політики США Кара Калверт.

Криптовалюти також продемонстрували зростання.

Боротьба за регулятора

Законодавчий процес у США залишається складним. У той час як Палата представників прагне передати основні повноваження з регулювання цифрових активів Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), Сенат продовжує дискусії щодо DeFi та боротьби з відмиванням грошей.

Голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Пол Аткінс неодноразово підкреслював, що більшість цифрових активів мають регулюватися як товари, а не цінні папери, що збігається з інтересами криптоспільноти.

Голосування за поправки в Банківському комітеті Сенату заплановане на цей четвер, 15 січня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 2025 рік став поворотним для ринку стейблкоїнів. Завдяки сприятливій політиці адміністрації президента США Дональда Трампа та ухваленню ключового законодавства, загальний обсяг транзакцій з «цифровими доларами» зріс на 72%, досягнувши неймовірної позначки у $33 трлн.