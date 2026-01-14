Сенат США пропонує дозволити винагороди за стейблкоїни

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 січня 2026, 16:24

Сенат США пропонує дозволити винагороди за стейблкоїни

Банківський комітет Сенату США оприлюднив двопартійну правку до довгоочікуваного законопроєкту про структуру крипторику. Документ містить положення, які дозволять багатьом цифровим компаніям продовжувати виплачувати винагороди клієнтам за зберігання стейблкоїнів, що є стратегічною перемогою для таких гігантів, як Coinbase. Про це повідомляє Bloomberg.

Сенат США пропонує дозволити винагороди за стейблкоїни

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Баланс між біржами та банками

Нова пропозиція намагається розв'язати конфлікт між криптоіндустрією та традиційним банківським сектором:

  • Обмеження: Законопроєкт загалом забороняє біржам пропонувати прямі відсотки на стейблкоїни.
  • Винятки: Водночас документ виокремлює діяльність, яка звільняється від заборони. Зокрема, йдеться про винагороди в межах програм лояльності або стимулювання. Це дозволить компаніям, як-от Coinbase, зберегти свої бонусні програми для користувачів.

Банківська сфера раніше висловлювала побоювання, що такі стимули можуть виснажити депозити у звичайних банках, оскільки користувачі віддаватимуть перевагу прибутковим стейблкоїнам, прив’язаним до долара.

Реакція ринку та Coinbase

На тлі цих новин акції Coinbase зросли приблизно на 3% у вівторок, 14 січня. Раніше повідомлялося, що компанія розглядала можливість відкликання підтримки законопроєкту, якщо обмеження щодо винагород будуть занадто жорсткими.

«Зараз нам потрібно опрацювати 274 сторінки тексту. Я не можу сказати однозначно, „за“ ми чи „проти“, але можу запевнити — там багато позитивних моментів», — зазначила віцепрезидентка Coinbase з політики США Кара Калверт.

Криптовалюти також продемонстрували зростання.

Читайте також: Біткоїн наблизився до $96 000, Пакистан інтегрує стейблкоїн USD1 у свою платіжну систему: що нового

Боротьба за регулятора

Законодавчий процес у США залишається складним. У той час як Палата представників прагне передати основні повноваження з регулювання цифрових активів Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), Сенат продовжує дискусії щодо DeFi та боротьби з відмиванням грошей.

Голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Пол Аткінс неодноразово підкреслював, що більшість цифрових активів мають регулюватися як товари, а не цінні папери, що збігається з інтересами криптоспільноти.

Голосування за поправки в Банківському комітеті Сенату заплановане на цей четвер, 15 січня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 2025 рік став поворотним для ринку стейблкоїнів. Завдяки сприятливій політиці адміністрації президента США Дональда Трампа та ухваленню ключового законодавства, загальний обсяг транзакцій з «цифровими доларами» зріс на 72%, досягнувши неймовірної позначки у $33 трлн.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами