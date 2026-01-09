Multi від Мінфін
9 січня 2026, 18:01

Обсяг транзакцій зі стейблкоїнами сягнув рекордних $33 трильйонів у 2025 році

Минулий рік став поворотним для ринку стейблкоїнів. Завдяки сприятливій політиці адміністрації президента США Дональда Трампа та ухваленню ключового законодавства, загальний обсяг транзакцій з «цифровими доларами» зріс на 72%, досягнувши неймовірної позначки у $33 трлн. Про це повідомляє Bloomberg.

Обсяг транзакцій зі стейблкоїнами сягнув рекордних $33 трильйонів у 2025 році

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Битва гігантів: USDC проти USDT

Згідно з даними Artemis Analytics Inc., лідером за обсягом транзакцій став USDC від компанії Circle, на який припало $18,3 трлн. Водночас USDT від Tether зафіксував показник у $13,3 трлн.

Цікаво, що попри меншу ринкову капіталізацію ($75 млрд проти $187 млрд у Tether), USDC домінує за кількістю транзакцій. Експерти пояснюють це так:

USDC є основним інструментом у секторі децентралізованих фінансів (DeFi), де трейдери постійно переміщують кошти між позиціями.

USDT частіше використовується для реальних платежів, бізнес-транзакцій або просто як засіб заощадження («купив і тримаєш»). За словами CEO Tether Паоло Ардоїно, якщо враховувати лише прямі перекази від користувача до користувача, то частка USDT становить близько 70% ринку.

Політичний та корпоративний драйвери

Вибухове зростання стейблкоїнів пов’язують із кількома факторами:

  • Закон Genius Act: Ухвалений у липні 2025 року, він встановив чіткі правові стандарти для стейблкоїнів у США.
  • Масове впровадження: Технологією почали активно цікавитися такі гіганти, як Amazon, Walmart та Standard Chartered.
  • USD1 від Трампа: У березні 2025 року криптопроєкт родини Трампів World Liberty Financial запустив власний стейблкоїн USD1, що додало ринку легітимності в очах інвесторів.

Глобальний порятунок від інфляції

Експерти зазначають, що частка обсягів на децентралізованих платформах дещо впала, що свідчить про вихід стейблкоїнів у «мейнстрім». Для громадян країн із нестабільною економікою та високою інфляцією стейблкоїни стали найпростішим і найбезпечнішим способом тримати заощадження в умовах геополітичної турбулентності.

Прогноз до 2030 року

Попри застереження МВФ щодо можливих загроз для традиційної банківської системи, ринок продовжує прискорюватися. Лише за четвертий квартал 2025 року обсяг транзакцій склав рекордні $11 трлн. Аналітики Bloomberg Intelligence прогнозують, що до 2030 року загальний обсяг платежів у стейблкоїнах може сягнути $56 трлн.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
