14 січня 2026, 12:02

Біткоїн наблизився до $96 000, Пакистан інтегрує стейблкоїн USD1 у свою платіжну систему: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Біткоїн наблизився до $96 000, Пакистан інтегрує стейблкоїн USD1 у свою платіжну систему: що нового
Фото: pixabay

Біткоїн наблизився до $96 000

В ніч з 13 на 14 січня ціна першої криптовалюти в моменті досягла $95 800. Після чого біткоїн відкотився назад і на момент написання новини актив торгується на рівні $95 222. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу біткоїн зріс на 3,6%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також пішли вгору. За останні 24 години найбільше додали у ціні:

Добовий обсяг ліквідацій перевищує $688 млн. Це майже повністю шорти. Усього під примусове скорочення позицій потрапили 126 360 трейдерів.

Експансія криптопроєктів Трампа: Пакистан інтегрує стейблкоїн USD1 у свою платіжну систему

Пакистан робить рішучий крок до цифровізації економіки, залучаючи технології, пов’язані з родиною Дональда Трампа. Центральний банк країни уклав угоду з компанією SC Financial Technologies, яка має прямі зв’язки з криптоплатформою World Liberty Financial (WLFI). Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Головною метою угоди є впровадження стейблкоїна USD1 у державну цифрову інфраструктуру Пакистану. Планується, що цей токен стане важливим доповненням до майбутньої національної цифрової валюти (CBDC), над якою наразі працює регулятор.

Ключові деталі угоди:

  • Статус: Офіційний анонс партнерства очікується під час візиту генерального директора WLFI Зака Віткоффа до Ісламабада.
  • Роль USD1: Стейблкоїн функціонуватиме паралельно з державною цифровою рупією, забезпечуючи стабільність розрахунків у доларовому еквіваленті.
  • Технологічне підґрунтя: SC Financial Technologies виступить технічним партнером для забезпечення сумісності локальних систем із протоколами WLFI.

Цей крок є логічним продовженням амбітного плану країни щодо переходу на цифрові фінанси. Нагадаємо, що у травні 2025 року Пакистан став однією з перших країн, яка офіційно оголосила про створення стратегічного біткоїн-резерву за ініціативи голови Ради з криптовалют Білала бін Сакіба.

Протокол ETHGas перетворює газ Ethereum на торгований актив із токеном GWEI

Протокол ETHGas оголосив про запуск власного токена управління GWEI. Головна мета проєкту — перетворити простір у блоках Ethereum на програмований ресурс, яким можна торгувати, забезпечуючи стабільність витрат для користувачів та розробників.

Попри лідерство Ethereum, чинна модель розподілу місця в блоках часто призводить до непередбачуваних стрибків комісій та затримок. Команда ETHGas пропонує вихід: створення вторинного ринку пропускної здатності.

Завдяки цій технології децентралізовані додатки (dApps) зможуть заздалегідь бронювати місце в блоках. Це дозволить пропонувати користувачам стабільний досвід без раптових комісійних шоків, що критично важливо для великих DeFi-протоколів, бірж та інвестиційних фондів.

Екосистемою керуватимуть власники токена GWEI. Загальна емісія складе 10 млрд монет, які будуть розподілені наступним чином:

  • 31% — на розвиток екосистеми;
  • 27% — раннім інвесторам;
  • 22% — команді розробників;
  • 10% — спільноті (аірдроп та винагороди);
  • 8% — у фонд проєкту;
  • 2% — радникам.

Власники GWEI отримають право голосу за технічні параметри мережі, оновлення протоколу та використання коштів із казначейства.

Запуск токена відбувається на фоні успішного раунду фінансування, у якому ETHGas залучив $12 млн. Раніше проєкт уже представив перший у своєму роді ринок ф’ючерсів на газ із ліквідністю у $800 млн, що підкреслює серйозний інтерес із боку інституційних гравців.

Важливо для користувачів: розробники оголосили, що 19 січня 2026 року буде зроблено «снапшот» (фіксація стану гаманців) для майбутнього аірдропу. Хоча точну дату лістингу GWEI поки не розголошують, підготовка до запуску вже перебуває на фінальній стадії.

З $370 до мільйона: трейдер збільшив депозит у 3000 разів на новому мемкоїні

Ринок мем-токенів продовжує демонструвати аномальні прибутки. Трейдер під псевдонімом remusofmars зміг перетворити скромну інвестицію у розмірі $370 на капітал, що перевищує $1,2 млн. Про це повідомляють аналітики сервісу Arkham.

Успіх користувача став можливим завдяки вдалому вибору моменту для входу в проєкт WHITEWHALE. На старті він викупив приблизно 1,5% від усієї емісії токенів. Коли капіталізація проєкту злетіла до $150 млн, вартість його частки пропорційно зросла.

За даними аналітиків, наразі ситуація в гаманці трейдера виглядає так:

  • $220 000 — прибуток, який вже зафіксовано (виведено у стабільні активи);
  • $987 000 — залишок у токенах WHITEWHALE, які трейдер продовжує утримувати.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
