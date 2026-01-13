Після нових атак на енергетику Україна та ООН звернуться до донорів по додаткові кошти

Україна спільно з Організацією Об'єднаних Націй ініціюють звернення до міжнародних донорів із закликом виділити додаткові кошти на гуманітарну допомогу. Причиною стала критична ситуація, спричинена масованими російськими атаками на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Укрінформ.

Чому попередніх розрахунків недостатньо

Під час презентації Плану гуманітарних потреб ООН на 2026 рік заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук пояснила, що початковий документ не враховував масштаби поточної зимової кризи. Через систематичні обстріли мільйони українців залишилися без стабільного доступу до електроенергії, тепла та води.

«Разом із гуманітарним координатором ООН в Україні Матіасом Шмале ми домовилися звернутися до донорів щодо додаткового фінансування у відповідь на нові виклики гуманітарної війни», — наголосила Верещук.

Хто підтримує гуманітарну місію

Гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале нагадав, що основними донорами місії в Україні виступають понад 25 країн та інституцій. Серед них: Австралія, Бельгія, Болгарія, Норвегія, Канада, Данія, Естонія, ЄС, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Південна Корея, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та США.

Очікується, що додаткові кошти будуть спрямовані на термінову закупівлю генераторів, обладнання для мобільних котелень, а також на підтримку пунктів обігріву та допомогу найбільш вразливим верствам населення в прифронтових зонах.