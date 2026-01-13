Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
13 січня 2026, 19:33

Після нових атак на енергетику Україна та ООН звернуться до донорів по додаткові кошти

Україна спільно з Організацією Об'єднаних Націй ініціюють звернення до міжнародних донорів із закликом виділити додаткові кошти на гуманітарну допомогу. Причиною стала критична ситуація, спричинена масованими російськими атаками на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Укрінформ.

Після нових атак на енергетику Україна та ООН звернуться до донорів по додаткові кошти
Фото: pixabay

Чому попередніх розрахунків недостатньо

Чому попередніх розрахунків недостатньо

Під час презентації Плану гуманітарних потреб ООН на 2026 рік заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук пояснила, що початковий документ не враховував масштаби поточної зимової кризи. Через систематичні обстріли мільйони українців залишилися без стабільного доступу до електроенергії, тепла та води.

«Разом із гуманітарним координатором ООН в Україні Матіасом Шмале ми домовилися звернутися до донорів щодо додаткового фінансування у відповідь на нові виклики гуманітарної війни», — наголосила Верещук.

Хто підтримує гуманітарну місію

Гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале нагадав, що основними донорами місії в Україні виступають понад 25 країн та інституцій. Серед них: Австралія, Бельгія, Болгарія, Норвегія, Канада, Данія, Естонія, ЄС, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Південна Корея, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та США.

Читайте також: Novus та «Сільпо» призупиняють роботу частини своїх супермаркетів у Києві та області

Очікується, що додаткові кошти будуть спрямовані на термінову закупівлю генераторів, обладнання для мобільних котелень, а також на підтримку пунктів обігріву та допомогу найбільш вразливим верствам населення в прифронтових зонах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
