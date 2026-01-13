Multi від Мінфін
13 січня 2026, 15:29

Ринок акцій Венесуели злетів на 130% після захоплення Мадуро США

Основний індекс фондового ринку Венесуели IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) виріс до рекордного рівня після операції США із захоплення президента країни Ніколаса Мадуро, пише CNBC з посиланням на торгові дані.

Основний індекс фондового ринку Венесуели IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) виріс до рекордного рівня після операції США із захоплення президента країни Ніколаса Мадуро, пише CNBC з посиланням на торгові дані.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниІз 3 січня індикатор додав понад 130%, підрахувало видання.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Із 3 січня індикатор додав понад 130%, підрахувало видання. За підсумками торгів 9 січня IBC становив 6009,58 пунктів (+17,9%).

Що підштовхнуло ринок вгору

Це зростання венесуельського фондового ринку відображає оптимізм щодо того, що економіка Венесуели може стабілізуватися після багатьох років неефективного управління, санкцій та дефолтів, пише CNBC.

За словами аналітиків, зростають очікування, що оновлений уряд країни зможе залучити капітал, відновити видобуток нафти та нормалізувати відносини із США.

Інвестори прагнуть скористатися ситуацією: наприклад, Teucrium, американський емітент біржових інвестиційних фондів (exchange-traded funds, ETF), вже подав заявку до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) заявку на створення ETF з прив'язкою до пов'язаних з Венесуелою компаній.

Читайте також: Банки Уолл-стріт придивляються до Венесуели після захоплення Мадуро

Що кажуть аналітики

Аналітики BMI вважають, що при владі у Венесуелі швидше залишиться нинішній режим, який змінить свою поведінку, аніж відбудеться демократичний перехід чи колапс системи.

«Податлива Венесуела дозволить США зміцнити свою регіональну гегемонію та забезпечити доступ до нафтового сектору на дуже вигідних умовах», — зазначили аналітики.

Інвестори почали закладати у котирування усунення Мадуро від влади як попередню умову для зняття санкцій і, зрештою, для угоди про реструктуризацію, додав інвестиційний директор Aberdeen Ентоні Сімонд.

За його словами, спостерігається попит на венесуельські активи з боку широкого кола інвестора, у тому числі від керуючих активами ринків, що розвиваються, і фахівців із проблемних боргів.

Водночас венесуельська фондова біржа маленька, неліквідна і не є особливо доступною для глобальних інвесторів, попередили стратеги.

Наприклад, 2025 року IBC злетів на 1644%, зазначає CNBC. Оскільки активність на ринках Венесуели низька, навіть невеликі зміни в очікуваннях можуть призвести до сильних коливань цін, зазначив брокер Alice Blue. Нинішнє зростання відображає «надію та спекуляції, а не підтверджені результати», додала компанія.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
