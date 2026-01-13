Банки Уолл-стріт придивляються до Венесуели після захоплення Мадуро

Банки Уолл-стріт вибудовують позиції, розраховуючи отримати вигоду зі зміщення Сполученими Штатами лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, роблячи ставку на те, що зміна режиму згодом відкриє десятки мільярдів доларів інвестицій в енергетичний та інфраструктурний сектори південноамериканської країни, пишуть Financial Times і The Bank .

За даними FT, кредитори обговорюють з консультантами і банкірами обсяги фінансування, необхідні для освоєння величезних нафтових запасів Венесуели і відновлення її занепаду інфраструктури, при цьому приватному сектору відводиться ключова роль у реконструкції країни.

Один за всіх

Венесуела — країна з найбільшими у світі запасами нафти — за останнє десятиліття все більше перетворювалася на практично недоступний напрямок для міжнародного бізнесу та фінансів, пише The Banker. Економічне управління при Ніколасу Мадуро призвело до гіперінфляції та затяжної, глибокої рецесії: у 2018 році інфляція, за даними видання, становила 65 000%.

Країна перебуває під санкціями США із 2006 року. У 2017 році було запроваджено фінансові санкції проти низки високопосадовців, а двома роками пізніше — нафтове ембарго.

Єдиним міжнародним банком із суттєвою роздрібною присутністю у Венесуелі залишається BBVA, який вийшов на ринок у 1997 році, нагадує FT.

Його венесуельський підрозділ не може репатріювати прибуток і дивіденди в материнську компанію в Іспанії через жорсткі валютні та капітальні обмеження, що діють у країні.

Як зазначає видання, їхнє пом'якшення могло б принести банку значну разову вигоду. За словами одного з інвесторів, яких цитує FT, BBVA може опинитися серед обмеженого кола західних кредиторів, зацікавлених в енергетичному секторі Венесуели, якщо обмеження будуть ослаблені, — за рахунок фінансування проєктів з модернізації нафтової інфраструктури.

У BBVA при цьому заявили, що «поки що зарано оцінювати реалістичні перспективи».

JPMorgan Chase, згідно з інформацією на сайті банку, веде бізнес у Венесуелі майже 60 років і має представницький офіс у Каракасі, проте цей офіс протягом багатьох років фактично не функціонує і банк не має команд на місці, повідомило джерело, знайоме з ситуацією, пише FT.

Citigroup донедавна мав найбільші операції у Венесуелі серед конкурентів, працював у країні більше століття і мав сотні співробітників, проте у 2021 році продав бізнес Banco Nacional de Credito.

FT також повідомив, що Barclays у 2025 році організував дві закриті зустрічі інвесторів з лідером венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо: під час весняних засідань МВФ у Вашингтоні у квітні і потім восени; Обговорення, за словами джерел, було зосереджено на тому, яким чином міжнародний бізнес міг би повернутися до країни у разі відкриття економіки.

Позитивні настрої

Після захоплення Мадуро Сполученими Штатами на місцях «настрої загалом позитивні», поділився з The Banker один із місцевих банкірів. «Ми намагаємось підтримувати наші команди. Ми авансуємо виплати заробітної плати та перебуваємо з ними на зв'язку, — сказав він. — Дехто відчуває страх, але загалом настрій на місцях піднятий. У небагатьох залишалася симпатія до режиму».

Він додав, що дії США стали несподіванкою: «Наші сценарії передбачали збереження статус-кво у середньостроковій перспективі та поступову співпрацю з американськими компаніями, як це було з Chevron, але не пряме втручання США із захопленням лідера режиму. Ніхто на це не очікував».

За оцінкою геостратега і співзасновника Fordham Global Foresight Тіни Фордем, яку цитує The Banker, «очікування того, що найбільші американські енергетичні компанії найближчим часом повернуться до Венесуели — за нового, умовно кажучи, політичного „управління“ і за підтримки Вашингтона, — слідують за ними».

За її словами, Венесуела «може знову зацікавити низку глобальних банків» за умови повернення керованості, виконання контрактів та доходів. У той же час, співробітник одного з венесуельських банків вважає, що повернення західних банків до надання «послуг усередині країни» у найближчій перспективі малоймовірне, і допускає зростання кореспондентських послуг з боку американських банків.

Принципове питання

Як пише FT, обговорення можливостей у Венесуелі багато в чому зосереджено навколо нафтового сектора після обіцянок Трампа взяти під контроль експорт венесуельської нафти та відкрити доступ до запасів країни для американських компаній. При цьому, за словами одного високопоставленого банкіра з Уолл-стріт, іноземні банки будуть необхідні для фінансування критично важливої інфраструктури з урахуванням невеликого масштабу фінансового сектора Венесуели.

«Я не знаю багатьох клієнтів, які були б по-справжньому натхненні ідеєю терміново повертатися туди прямо зараз», — заявив FT Деніел Танненбаум, голова практики протидії фінансовим злочинам в Oliver Wyman.

За його словами, банки чекають, чи Трамп зніме американські санкції і чи будуть проведені нові вибори. «Санкції мають бути зняті, і компаніям буде потрібний певний ступінь правового захисту — у вигляді так званої безпечної гавані», якщо вони туди увійдуть", — поділився один із співрозмовників FT.

Скепсис щодо короткострокових перспектив посилюють інституційні ризики, зазначає FT з посиланням на Брукса Клімлі, який раніше працював у Citigroup та UBS: для успіху потрібні правила та порядок, верховенство права та контрактне право.

Банкіри також кажуть, що орієнтуватимуться на дії галузевих гравців, таких як Chevron та ExxonMobil, перш ніж направляти команди в країну, оскільки нафтовим компаніям будуть потрібні банки для переказу коштів до Венесуели та з неї.

На думку галузевих аналітиків, пише FT, прагнення Трампа направити мільярди доларів на відновлення енергетичного сектора Венесуели може призвести до тиску на американські банки, щоб вони забезпечили частину фінансування, але кредитори при цьому, ймовірно, добиватимуться державних гарантій.

Один з аналітиків висунув ідею угод, аналогічних до рефінансування JPMorgan боргу Сальвадора на $1 млрд, забезпеченого страховою гарантією US International Development Finance Corporation (DFC). «Якщо ви хочете реалізувати щось із цього до реструктуризації боргу, вам буде потрібна свого роду гарантія того, що у разі провалу інвестицій хтось візьме на себе зобов'язання», — зазначив він.

Захоплення Мадуро

Ніколас Мадуро був захоплений військовими США 3 січня. Після цього управління країною перейшло до його колишньої заступниці Делсі Родрігес. Подальша політична конфігурація та терміни можливих виборів нині залишаються предметом обговорення.

Після затримання Мадуро був доставлений до Нью-Йорка і поміщений під варту до федерального центру утримання в Брукліні.