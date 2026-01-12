Голова НБУ: гривня лишається вигідним інструментом для збереження коштів

Попри історичне падіння гривні, українська національна валюта залишається вигідним інструментом для збереження коштів. Жорстка монетарна політика регулятора дозволила суттєво знизити темпи зростання цін та переконати населення вкладати гроші в гривневі активи, а не скуповувати долари . Про це пише голова Національного банку України Андрій Пишний у колонці на «Укрінформ».

Ставка на рівні 15,5% як якір стабільності

За словами очільника Нацбанку, ключовим фактором стабілізації стало утримання високої облікової ставки. У березні 2025 року регулятор підвищив її, а надалі утримував на рівні 15,5%. Це зробило відсотки за депозитами вищими за рівень інфляції, що мотивувало людей не витрачати кошти одразу, а заощаджувати їх.

«Щоб приборкати інфляцію, ми продовжили підвищення облікової ставки в березні 2025 року, а далі зберігали її на рівні 15,5%. У результаті заощадження в гривні залишилися привабливими, що обмежило тиск на курс гривні та ціни», — пояснив Андрій Пишний.

Зміна фінансових звичок українців

Статистика підтверджує слова банкіра: громадяни дедалі більше довіряють гривневим інструментам. За рік обсяги вкладень населення показали суттєве зростання:

Строкові гривневі депозити зросли майже на 20%.

Гривневі облігації (ОВДП) показали стрибок на 67%.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні та курси на міжбанку оновили чергові історичні мінімуми у парах з доларом США та євро.