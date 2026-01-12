Попри історичне падіння гривні, українська національна валюта залишається вигідним інструментом для збереження коштів. Жорстка монетарна політика регулятора дозволила суттєво знизити темпи зростання цін та переконати населення вкладати гроші в гривневі активи, а не скуповувати долари. Про це пише голова Національного банку України Андрій Пишний у колонці на «Укрінформ».
Голова НБУ: гривня лишається вигідним інструментом для збереження коштів
Ставка на рівні 15,5% як якір стабільності
За словами очільника Нацбанку, ключовим фактором стабілізації стало утримання високої облікової ставки. У березні 2025 року регулятор підвищив її, а надалі утримував на рівні 15,5%. Це зробило відсотки за депозитами вищими за рівень інфляції, що мотивувало людей не витрачати кошти одразу, а заощаджувати їх.
«Щоб приборкати інфляцію, ми продовжили підвищення облікової ставки в березні 2025 року, а далі зберігали її на рівні 15,5%. У результаті заощадження в гривні залишилися привабливими, що обмежило тиск на курс гривні та ціни», — пояснив Андрій Пишний.
Зміна фінансових звичок українців
Статистика підтверджує слова банкіра: громадяни дедалі більше довіряють гривневим інструментам. За рік обсяги вкладень населення показали суттєве зростання:
- Строкові гривневі депозити зросли майже на 20%.
- Гривневі облігації (ОВДП) показали стрибок на 67%.
Нагадаємо, що офіційний курс гривні та курси на міжбанку оновили чергові історичні мінімуми у парах з доларом США та євро.
