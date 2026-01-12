Курс долара США та євро зросли до нових максимумів під час міжбанківських торгів у понеділок, 12 січня. Про це свідчать дані торгів.
12 січня 2026, 17:36
Курси долара та євро на міжбанку досягли нових максимумів. В обмінниках євро майже по 51 грн
|
Відкриття 12 січня
|
Закриття 12 січня
|
Зміни
|
43,15/43,18
|
43,28/43,31
|
14/14
|
50,42/50,44
|
50,55/50,57
|
7/6
Офіційний курс. Тут гривня також опустилась до історичних мінімумів: долар — 43,26 грн, євро — 50,53 грн.
Середній курс у банках: 42,90−43,45 грн/долар, 50,02−50,75 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,40−43,55, євро — 50,75−50,95 грн.
Джерело: Мінфін
