Норвегія виділить Україні $400 мільйонів для підтримки енергетики

Норвегія виділить Україні $400 мільйонів екстреної підтримки. Про це під час візиту до Києва у понеділок, 12 січня, оголосив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде.

Підтримка сектору

Кошти будуть використані для підтримки енергетичного сектору, зокрема закупівлі газу та обладнання, а також для прямої підтримки держбюджету.

«Сьогодні в Києві лютий холод, температура -16°C. Ми можемо лише уявити, як це для людей, які залишаються без світла по шість годин поспіль. Зараз ми надаємо фінансування, яке Україні відчайдушно та терміново потрібне», — цитує Ейде пресслужба МЗС Норвегії.

Фінансування буде спрямоване через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Енергетичне співтовариство.