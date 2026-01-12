В X(Twitter) з'явилась можливість відстежувати ціни на акції та криптовалюту

Соціальна мережа X (колишній Twitter) анонсувала розробку нової функції «Smart Cashtags» («Розумні хештеги»), яка дозволить прив'язувати біржові тікери до конкретних фінансових активів, включаючи криптовалюти та смарт-контракти. Про це повідомив керівник продукту компанії Нікіта Бір, пише CoinDesk.

Точність для фінансового хабу

Новий інструмент покликаний зробити фінансові дискусії на платформі більш точними та структурованими. За словами Нікіти Біра, X вже є «найкращим джерелом фінансових новин», де інформація безпосередньо впливає на рух сотень мільярдів доларів.

Функціонал «розумних хештегів» працюватиме наступним чином:

При введенні символу біткоїна (наприклад, $BTC) користувач зможе обрати конкретний актив зі списку.

Тег прив'язуватиметься до точного смарт-контракту або токена.

Натискання на тег відкриватиме сторінку з графіком цін у реальному часі та стрічкою обговорень цього активу.

Представники Solana Labs одразу відзначили потенціал нововведення для криптоспільноти. У демонстраційному скриншоті показано, як система пропонує обрати активи, серед яких Bitcoin, мем-коїн BONK та інші токени, що дозволить уникнути плутанини між монетами зі схожими назвами.

Кнопки «Купити» та боротьба зі спамом

Хоча в офіційному анонсі про це не йшлося прямо, аналітики помітили на скриншотах Нікіти Біра кнопки «Buy» (Купити) та «Sell» (Продати) поруч із графіками активів. Це підігріває чутки про те, що X планує перетворитися на повноцінний торговий термінал у партнерстві з великими біржами або фінтех-компаніями.