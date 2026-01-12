В X(Twitter) з'явилась можливість відстежувати ціни на акції та криптовалюту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 січня 2026, 13:38

В X(Twitter) з'явилась можливість відстежувати ціни на акції та криптовалюту

Соціальна мережа X (колишній Twitter) анонсувала розробку нової функції «Smart Cashtags» («Розумні хештеги»), яка дозволить прив'язувати біржові тікери до конкретних фінансових активів, включаючи криптовалюти та смарт-контракти. Про це повідомив керівник продукту компанії Нікіта Бір, пише CoinDesk.

Соціальна мережа X (колишній Twitter) анонсувала розробку нової функції «Smart Cashtags» («Розумні хештеги»), яка дозволить прив'язувати біржові тікери до конкретних фінансових активів, включаючи криптовалюти та смарт-контракти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Точність для фінансового хабу

Новий інструмент покликаний зробити фінансові дискусії на платформі більш точними та структурованими. За словами Нікіти Біра, X вже є «найкращим джерелом фінансових новин», де інформація безпосередньо впливає на рух сотень мільярдів доларів.

Функціонал «розумних хештегів» працюватиме наступним чином:

  • При введенні символу біткоїна (наприклад, $BTC) користувач зможе обрати конкретний актив зі списку.
  • Тег прив'язуватиметься до точного смарт-контракту або токена.
  • Натискання на тег відкриватиме сторінку з графіком цін у реальному часі та стрічкою обговорень цього активу.

Представники Solana Labs одразу відзначили потенціал нововведення для криптоспільноти. У демонстраційному скриншоті показано, як система пропонує обрати активи, серед яких Bitcoin, мем-коїн BONK та інші токени, що дозволить уникнути плутанини між монетами зі схожими назвами.

Кнопки «Купити» та боротьба зі спамом

Хоча в офіційному анонсі про це не йшлося прямо, аналітики помітили на скриншотах Нікіти Біра кнопки «Buy» (Купити) та «Sell» (Продати) поруч із графіками активів. Це підігріває чутки про те, що X планує перетворитися на повноцінний торговий термінал у партнерстві з великими біржами або фінтех-компаніями.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами