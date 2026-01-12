Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію до травня 2026 року

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Що пропонує Зеленський

Згідно з документами пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Тобто до 3 травня 2026 року включно.

Законопроєкти вже надійшли на розгляд Ради. У випадку затвердження вони продовжать чинні заходи безпеки та мобілізаційні процеси в Україні.

Таки чином, після голосування у парламенті, це буде вже 18-те продовження даного цього правового режиму з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.