Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.
12 січня 2026, 11:44
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію до травня 2026 року
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що пропонує Зеленський
Згідно з документами пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Тобто до 3 травня 2026 року включно.
Законопроєкти вже надійшли на розгляд Ради. У випадку затвердження вони продовжать чинні заходи безпеки та мобілізаційні процеси в Україні.
Таки чином, після голосування у парламенті, це буде вже 18-те продовження даного цього правового режиму з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 6
«14.02.2022 14:13
Відсьогодні на контрольних пунктах в'їзду-виїзду „Каланчак“ і „Чонгар“ доступні безоплатні автобусні перевезення.»