Лідер Ірану міг розпочати вивезення золота до росії через масові протести — ЗМІ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 січня 2026, 8:28

Лідер Ірану міг розпочати вивезення золота до росії через масові протести — ЗМІ

Російські військово-транспортні літаки почали здійснювати часті рейси до Тегерану з початку масових протестів, які поширюються Іраном і загрожують втратою влади нинішньому режиму. Росія може надавати йому військово-технічну підтримку та одночасно готувати евакуацію верховного лідера з найближчими помічниками, включаючи вивезення золота. Про це пише Air Cargo Week.

Російські військово-транспортні літаки почали здійснювати часті рейси до Тегерану з початку масових протестів, які поширюються Іраном і загрожують втратою влади нинішньому режиму.
Фото: лідер Ірану аятола Алі Хаменей

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Допомога росії

У період з 27 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року літаки ІЛ-76ТД під виглядом цивільних бортів виконували регулярні рейси з Мінеральних Вод до Тегерану, пролітаючи над Кавказом і уникаючи повітряного простору, контрольованого країнами НАТО, пише видання.

Це не випадкові чартерні перевезення, а цілеспрямовану діяльність, на що вказує повторне використання тих самих повітряних суден і те, що оператори віддають очевидний пріоритет швидкості та надійності перевезень над їхньою економічною ефективністю, зазначає видання:

«Рішення здійснювати численні рейси замість одного консолідованого переміщення вантажів відповідає доктрині військової логістики».

Читайте також: Мадуро таємно вивіз 127 тонн золота до Швейцарії, щоб його переплавити

Протести в Ірані

Протести в Ірані спалахнули 28 грудня і з того часу поширилися багатьма містами. Безпосереднім приводом стало падіння курсу ріалу до рекордного мінімуму. На цьому фоні з'явилися повідомлення про підготовку втечі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї до Москви та вивезення ним золота.

Депутат британського парламенту Том Тьюгендхат повідомив у четвер, що надходять повідомлення про приземлення російських вантажних літаків у Тегерані та вивезення з країни великої кількості золота.

«Ми також спостерігаємо приліт до Тегерану російських вантажних літаків, імовірно зі зброєю та боєприпасами, і чуємо повідомлення про вивезення з Ірану великої кількості золота», — цитує його опозиційне видання Iran International, яке працює у Великій Британії.

Читайте також: Голова ЦБ Ірану подав у відставку через зростання курсу долара

Тьюгендхат попросив уряд Великобританії прокоментувати цю інформацію, яка, за його словами, може свідчити про підготовку до життя після падіння ісламського режиму в Ірані. Заступник міністра закордонних справ Хеміш Фелконер, який відповідає за Близький Схід та Північну Африку, заявив, що «не готовий надати докладну інформацію» із цього приводу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Анна Недогибченко, Выживший После Бусификации и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами