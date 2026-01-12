Лідер Ірану міг розпочати вивезення золота до росії через масові протести — ЗМІ

Російські військово-транспортні літаки почали здійснювати часті рейси до Тегерану з початку масових протестів, які поширюються Іраном і загрожують втратою влади нинішньому режиму. Росія може надавати йому військово-технічну підтримку та одночасно готувати евакуацію верховного лідера з найближчими помічниками, включаючи вивезення золота. Про це пише Air Cargo Week.

Допомога росії

У період з 27 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року літаки ІЛ-76ТД під виглядом цивільних бортів виконували регулярні рейси з Мінеральних Вод до Тегерану, пролітаючи над Кавказом і уникаючи повітряного простору, контрольованого країнами НАТО, пише видання.

Це не випадкові чартерні перевезення, а цілеспрямовану діяльність, на що вказує повторне використання тих самих повітряних суден і те, що оператори віддають очевидний пріоритет швидкості та надійності перевезень над їхньою економічною ефективністю, зазначає видання:

«Рішення здійснювати численні рейси замість одного консолідованого переміщення вантажів відповідає доктрині військової логістики».

Протести в Ірані

Протести в Ірані спалахнули 28 грудня і з того часу поширилися багатьма містами. Безпосереднім приводом стало падіння курсу ріалу до рекордного мінімуму. На цьому фоні з'явилися повідомлення про підготовку втечі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї до Москви та вивезення ним золота.

Депутат британського парламенту Том Тьюгендхат повідомив у четвер, що надходять повідомлення про приземлення російських вантажних літаків у Тегерані та вивезення з країни великої кількості золота.

«Ми також спостерігаємо приліт до Тегерану російських вантажних літаків, імовірно зі зброєю та боєприпасами, і чуємо повідомлення про вивезення з Ірану великої кількості золота», — цитує його опозиційне видання Iran International, яке працює у Великій Британії.

Тьюгендхат попросив уряд Великобританії прокоментувати цю інформацію, яка, за його словами, може свідчити про підготовку до життя після падіння ісламського режиму в Ірані. Заступник міністра закордонних справ Хеміш Фелконер, який відповідає за Близький Схід та Північну Африку, заявив, що «не готовий надати докладну інформацію» із цього приводу.