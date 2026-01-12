План-графік перевірок ДПС: як знизити податкові ризики

Державна податкова служба України підготувала план-графік перевірок на 2026 рік з урахуванням оновленого ризик-орієнтованого підходу, який включає секторальний та галузевий аналіз. Про це йдеться у повідомленні Податкової.

До кого завітають з перевіркою

Контрольні заходи спрямовуються виключно на платників податків, у діяльності яких є ознаки податкових ризиків, зокрема ймовірність порушення податкового законодавства та можливі недоплати до бюджету.

Важливо: факт включення платника податків до плану-графіка не означає автоматичне підтвердження встановлених ризиків. Так само і відсутність суб'єкта господарювання у плані-графіку на момент його оприлюднення, не виключає можливості його подальшого включення.

Під час коригування плану-графіка документальних планових перевірок (а це робиться двічі на рік) враховуються показники діяльності платника податків за останній податковий (звітний) період, зокрема, за результатами податкової та фінансової звітності за 2025 рік.

Тобто фактично, ті, хто покращить свої фінансово-економічні показники та рівень сплати податків, зокрема за результатами річного декларування, можуть бути виключені із плану-графіка, а ті, в кого виявляться значні розрахункові ризики — можуть туди потрапити.

Як знизити свої податкові ризики