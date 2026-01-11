Multi від Мінфін
11 січня 2026, 9:00

Інвестиції на $800 мільярдів: Зеленський та Трамп можуть укласти історичну угоду в Давосі

Україна та Сполучені Штати Америки наблизилися до фіналізації масштабної економічної домовленості, яка визначатиме майбутнє відновлення країни. Президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп можуть підписати угоду вартістю 800 мільярдів доларів під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що проходитиме у Швейцарії з 19 по 23 січня. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Україна та Сполучені Штати Америки наблизилися до фіналізації масштабної економічної домовленості, яка визначатиме майбутнє відновлення країни.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Десятирічний план відновлення

Згідно з інформацією джерел, документ є довгостроковою стратегією: зазначена сума у 800 мільярдів доларів має бути спрямована в українську економіку протягом наступних 10 років. Головна мета цих вливань — не лише відбудова зруйнованої війною інфраструктури, але й потужне стимулювання економічного розвитку.

Угода покликана відкрити шлюзи для фінансування з різних джерел.

Йдеться про комбінацію інструментів:

  • Державні позики та гранти.
  • Прямі інвестиції від приватних міжнародних компаній.

Зміна дипломатичних планів

Спочатку графік українського президента передбачав інший сценарій. Володимир Зеленський мав намір відвідати Білий дім вже наступного тижня, щоб остаточно узгодити «план економічного процвітання» та домовитися про гарантії безпеки для України на післявоєнний період.

Однак, за словами інсайдерів, союзники Києва з так званої «Коаліції охочих» (група країн-партнерів) порадили відкласти візит до Вашингтона. Вони переконали українське керівництво, що економічний форум у Давосі є більш вдалим майданчиком для укладення угоди такого масштабу і в такий момент.

Бізнес в обмін на безпеку

Стратегія Києва полягає в тому, щоб тісно пов'язати економічні інтереси США з безпекою України. В українському уряді розраховують: якщо Вашингтон буде глибоко залучений у процес відбудови (особливо в ті проєкти, які можуть зацікавити Трампа як бізнесмена), це суттєво підвищить мотивацію США надати Україні реальні та надійні гарантії безпеки. Фактично, захист американських інвестицій стане синонімом захисту української території.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
TAN72
TAN72
11 січня 2026, 10:28
#
За чей счёт будет этот банкет
+
0
Exba
Exba
11 січня 2026, 10:45
#
Если будут зоны свободной торговли со Штатами и ЕС + минимум вмешательства государства в бизнес, то инвестиции придут сами
+
0
Tido oss
Tido oss
11 січня 2026, 11:11
#
Ну наша рада твой премьер минист всьо зделают для минимум в мешательство в бизнес
