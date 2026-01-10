«Укрзалізниця» призупинила виплати за єврооблігаціями та йде на реструктуризацію боргу

«Укрзалізниця» (УЗ) офіційно оголосила про призупинення виплат за своїми єврооблігаціями. Фактично компанія входить у стан технічного дефолту, щоб зберегти гроші для відновлення інфраструктури та домовитися з кредиторами про нові, більш м'які умови повернення боргів. Про це пише Ліга із посиланням на повідомленні компанії-емітента Rail Capital Markets plc на біржі Euronext.

Курс на реструктуризацію

Керівництво компанії пояснює цей крок необхідністю перегляду умов повернення боргів. За словами голови правління У З Олександра Перцовського, зупинка платежів є формальним початком переговорів із кредиторами щодо комплексної реструктуризації. Для цього процесу перевізник вже найняв юридичних та фінансових консультантів.

Топменеджер провів паралель із діями держави, яка раніше також переглядала умови своїх зобов'язань:

«Нещодавно і наш суверен Україна був у такому ж положенні щодо ВВП-варантів. Цей інструмент через його специфіку вимагав дуже великих виплат. Україна вирішила відмовитись від цих виплат, провела те, що вважається ринком досить вдалою, ефективною реструктуризацією, і вийшла з неї, зекономивши суттєві кошти платникам податків. От ми, власне, на такій траєкторії знаходимося».

Економічний тиск та наслідки атак

Головною причиною неспроможності обслуговувати борги у повному обсязі є війна. За поточними умовами, протягом 2026 року Укрзалізниця мала б виплатити кредиторам майже 800 мільйонів доларів. У компанії визнали, що віддати таку суму в нинішніх реаліях — нереалістичне завдання.

Перцовський навів статистику, що ілюструє масштаб проблем: лише у 2025 році залізнична інфраструктура зазнала 1195 атак ворога. Це більше, ніж за 2023 та 2024 роки разом узяті. Відновлення пошкоджених об'єктів вимагає колосальних фінансових ресурсів.

Додатковим тягарем стали економічні фактори:

Втрата значної частини перевезень для металургії та вугільної промисловості.

Уповільнення експорту через удари по портовій інфраструктурі.

Заморожені тарифи: вартість вантажних перевезень не переглядалася з 2022 року, а пасажирських — ще з 2021 року.

Чи зупиняться потяги?

Голова правління УЗ заспокоїв клієнтів та працівників: рішення не платити за зовнішніми боргами ніяк не вплине на операційну роботу залізниці.

«Ми в повному обсязі продовжуємо виконувати всі зобов’язання перед державою — сплачувати податки та збори, виплачувати заробітні плати. Також Укрзалізниця й надалі обслуговуватиме зобов’язання перед міжнародними фінансовими організаціями, які фінансують конкретні цільові проєкти на залізниці», — наголосив Перцовський.

Він додав, що хоча невиплата за окремим інструментом формально може вважатися технічним дефолтом, це є «вибірковою паузую» для збереження грошей (ліквідності) у критичний момент, що є нормальною світовою практикою.