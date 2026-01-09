Multi від Мінфін
9 січня 2026, 18:37

У НКЦПФР розповіли про нового очільника

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримала нового керівника. Президент України Володимир Зеленський призначив на цю посаду Олексія Семенюка на початку року. В НКЦПФР розповіли про його попередній досвід роботи.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримала нового керівника.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Досвід нового очільника

Олексій Семенюк прийшов на державну службу з приватного сектору, маючи за плечима бекграунд як у банківській справі, так і в реальному секторі економіки.

Його професійний шлях включає:

  • Банківський сектор: Робота на керівних посадах у фінансових установах.
  • Підприємництво: Розвиток власних бізнес-проєктів у виробничій сфері.
  • Управління: Досвід створення компаній з нуля та налагодження корпоративного управління.

У комісії зазначають, що новий голова має глибоку практичну експертизу у фінансах, що має допомогти у регулюванні ринків капіталу.

Передісторія

Нагадаємо, що на Новий рік, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Магомедова з посади очільника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Магомедов обіймав цю посаду з лютого 2021 року. Варто зазначити, що його каденція мала тривати до 2027 року, проте президент ухвалив рішення про дострокове припинення його повноважень.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Kharakternyk, Tido oss и 3 назареєстрованого відвідувача.
