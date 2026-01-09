Multi від Мінфін
9 січня 2026, 12:20

Критична ситуація в Києві: половина будинків без тепла, багато районів отримали команду зливати воду з систем (оновлено)

Столиця України опинилася на межі комунальної катастрофи після масованої атаки на критичну інфраструктуру, що сталася вночі 9 січня. За останніми даними, близько половини житлового фонду міста залишилося без опалення в умовах значного похолодання. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що масштаби руйнувань є безпрецедентними.

Критична ситуація в Києві: половина будинків без тепла, багато районів отримали команду зливати воду з систем
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заява мера: Евакуація та робота в режимі НС

За словами очільника міста, майже 6 тисяч багатоквартирних будинків наразі відрізані від теплопостачання. Також у багатьох районах спостерігаються перебої з водою. Лікарні та пологові будинки вдалося оперативно заживити від мобільних котелень.

Погодні умови найближчими днями залишатимуться складними, що створює ризик замерзання систем.

«Звертаюся до мешканців столиці: у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, — зробіть це», — закликав міський голова.

Читайте також: Масована атака на Київ: столиця частково залишилася без тепла, світла та гарячої води

Попередження про злиття води з систем

Перший заступник голови Комітету енергетики та ЖКП Верховної Ради Олексій Кучеренко оприлюднив тривожну інформацію щодо стану внутрішньобудинкових мереж.

За його словами, у багатьох районах комунальні служби вже отримали команду зливати воду з систем опалення, щоб запобігти розриву труб у разі тривалої відсутності циркуляції теплоносія.

«Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення», — зазначив депутат.

Якщо воду зіллють із систем опалення, то вже зможуть запустити знову тільки після спаду морозів і виходу на плюсову температуру.

Читайте також: Зв’язок під час блекаутів: Три способи залишатися онлайн

Оновлено

Коментар КМДА

У КМДА зазначили, що злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла.

Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання.

Важливо:

  • злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час;
  • таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу — це вимога безпеки.

Такі рекомендації Уряду діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж. Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією.

Цієї ночі, 9 січня, Київ вже вчетверте зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені - ворог випустив по місту 36 ракет — балістичних і крилатих, та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла.

Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об'єктах, попри ризики й негоду.

«Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення», — підкреслили у КМДА.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
0
bosyak
bosyak
9 січня 2026, 12:56
#
Ще місяць протриматися.
+
0
RobinG
RobinG
9 січня 2026, 13:01
#
А може й два
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
9 січня 2026, 13:52
#
Ну два-три максимум
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
9 січня 2026, 14:32
#
У росії вистачить ракет ще на 2−3 масованих обстріли, — Буданов
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
9 січня 2026, 13:32
#
Вопрос — а почему обычная холодная вода подается или нет — а как так организовали воду в системе отопления что ее надо сливать? Сказочные люди? Там же в воду даже присадки начали добавлять?
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
9 січня 2026, 14:30
#
Тому що водогін прокладений під землею, там плюсова температура. А де водогін чи опалення виходять назовні тобто в будинки і при відсутності електроенергії на циркуляційних насосах і теплоносія в будинках…будь-які водогони замерзнуть. Вода при замерзанні розширюється і так, як ій немає куди діватись…вона вивалює сталь та чавун.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
9 січня 2026, 14:32
#
т. е. сливать так-же будут обычную воду… жО…па полная.
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
9 січня 2026, 14:31
#
Холодна вода прокачується, бо вона знаходиться в приміщеннях-з температурою вище 0 градусів Цельсію.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
9 січня 2026, 14:33
#
Точно так-же не мешает качать воду системы отопления … но увы проблема еще хуже…
+
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
9 січня 2026, 13:51
#
«„Звертаюся до мешканців столиці: у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, — зробіть це“, — закликав міський голова.»

Потужно, а працювати вони як будуть?) Чи гроші на джерело живлення і тепла самі по собі в карманах ростуть?))

Треба просто більше людей всередині концтабору утримувати, нема світла, нема води, нема тепла, ще продукти і ліки залишилося прибрати і спостерігати що ж буде))

Ну, не можете ви забезпечити цим нормально людей, сенс утримувати і роздавати поради із циклу «не можете їсти хліб — їжте тістечка»))

Такі ж «поради» депутати казали мешканцям Східних областей України, аля «їдьте на Захід України», але ніхто не додає, що там їх ніхто не чекає, там ще треба знайти роботу, щоб забезпечувати всю сім`ю, включно з батьками похилого віку, плюс це безліч додаткових витрат)

Тому ці поради типу «їдьте на Захід» або «їдьте за місто» — це па ра ша))
Немає хліба — їжте тістечка)
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
9 січня 2026, 14:04
#
Про учителей мовы и мовные патрули — пример ИваноФранковск…
+
0
stas12345
stas12345
9 січня 2026, 14:16
#
Не подобаються поради — тоди їдьте в окопи)
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
9 січня 2026, 14:20
#
Из окопа пишешь?
+
0
Віталій Семенюк
Віталій Семенюк
9 січня 2026, 14:21
#
На цьому сайті сидять одні й тіж самі путіністи і по черзі то лижуть путлєру то пишуть на його мові…
Коли вже .У буде моніторити тих хто пише на мові вбивць?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають autopost, YuYu24 и 57 незареєстрованих відвідувачів.
