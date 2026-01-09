Критична ситуація в Києві: половина будинків без тепла, багато районів отримали команду зливати воду з систем (оновлено)

Столиця України опинилася на межі комунальної катастрофи після масованої атаки на критичну інфраструктуру, що сталася вночі 9 січня. За останніми даними, близько половини житлового фонду міста залишилося без опалення в умовах значного похолодання. Мер Києва Віталій Кличко повідомив , що масштаби руйнувань є безпрецедентними.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заява мера: Евакуація та робота в режимі НС

За словами очільника міста, майже 6 тисяч багатоквартирних будинків наразі відрізані від теплопостачання. Також у багатьох районах спостерігаються перебої з водою. Лікарні та пологові будинки вдалося оперативно заживити від мобільних котелень.

Погодні умови найближчими днями залишатимуться складними, що створює ризик замерзання систем.

«Звертаюся до мешканців столиці: у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, — зробіть це», — закликав міський голова.

Читайте також: Масована атака на Київ: столиця частково залишилася без тепла, світла та гарячої води

Попередження про злиття води з систем

Перший заступник голови Комітету енергетики та ЖКП Верховної Ради Олексій Кучеренко оприлюднив тривожну інформацію щодо стану внутрішньобудинкових мереж.

За його словами, у багатьох районах комунальні служби вже отримали команду зливати воду з систем опалення, щоб запобігти розриву труб у разі тривалої відсутності циркуляції теплоносія.

«Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення», — зазначив депутат.

Якщо воду зіллють із систем опалення, то вже зможуть запустити знову тільки після спаду морозів і виходу на плюсову температуру.

Читайте також: Зв’язок під час блекаутів: Три способи залишатися онлайн

Оновлено

Коментар КМДА

У КМДА зазначили, що злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла.

Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання.

Важливо:

злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час;

таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу — це вимога безпеки.

Такі рекомендації Уряду діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж. Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією.

Цієї ночі, 9 січня, Київ вже вчетверте зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені - ворог випустив по місту 36 ракет — балістичних і крилатих, та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла.

Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об'єктах, попри ризики й негоду.

«Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення», — підкреслили у КМДА.