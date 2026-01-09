Масована атака на Київ: столиця частково залишилася без тепла, світла та гарячої води

У ніч на 9 січня росія здійснила черговий масштабний комбінований обстріл Києва, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та балістику. Удар був спрямований на об'єкти критичної інфраструктури. При цьому також постраждали житлові масиви, повідомляє прес-служба КМДА.

Наслідки для мешканців: де немає тепла та світла

Через значні пошкодження енергооб'єктів у місті виникли перебої з комунальними послугами. Опалення та гаряча вода відсутні або подаються з мінімальним тиском у таких районах:

Деснянський та Печерський райони.

Частково: Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Подільський, Солом’янський та Шевченківський райони.

У компанії ДТЕК повідомили, що на лівому березі міста через критичну ситуацію введено екстрені відключення. На правому березі наразі намагаються дотримуватися стабілізаційних графіків. Пріоритетом для енергетиків є заживлення лікарень та інших об'єктів життєзабезпечення.

Загиблі та постраждалі

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив руйнування житлового фонду. Внаслідок влучань та падіння уламків виникли пожежі, проводилася масова евакуація.

На цей час відомо про чотирьох загиблих. Серед них є медик, який потрапив під обстріл під час надання допомоги постраждалим на місці виклику.

22 особи отримали поранення, серед яких 5 рятувальників.

Відновлювальні роботи

Ремонтні бригади та житлові організації працюють в екстреному режимі. Комунальники намагаються стабілізувати систему опалення, щоб запобігти її замерзанню в умовах зимових температур.

Зміна руху транспорту

Через порушення в роботі енергосистеми, спричинені обстрілом, на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів. Автобусне сполучення організовано наступним чином:

За тролейбусними маршрутами:

29-ТР — «Дарницька площа — зал. станція «Зеніт»;

30-ТР — «вул. Милославська — вул. Кадетський Гай»;

31-ТР — «вул. Милославська — ст. м. Лук'янівська»;

37-ТР — «вул. Милославська — ст. м. Лісова»;

43-ТР — «Кібцентр — Дарницька площа»;

47-ТР — «вул. Милославська — ст.м. Мінська»;

50-КР — «вул. Милославська — Дарницька площа»;

50-ТР — «вул. Милославська — ст. м. Либідська».

За трамвайними маршрутами:

22-Т — «просп. Воскресенський — ЗЗБК»;

27-Т — «вул. Милославська — ст. м. Позняки»;

28-Т — «вул. Милославська — ст. м. Лісова»;

29-Т — «ст. м. Бориспільська — ст. м. Лісова».

Затримується рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 на просп. Науки, бульв. Миколи Міхновського, ст. м. «Либідська», бульв. Лесі Українки через відсутність напруги контактної мережі.

Метро: