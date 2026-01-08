Multi від Мінфін
8 січня 2026, 16:48

Зв’язок під час блекаутів: Три способи залишатися онлайн

На тлі тривалих відключень електроенергії Міністерство цифрової трансформації підготувало інструкцію для українців, як забезпечити собі доступ до мережі та залишатися на зв’язку з близькими. Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров виділив три ключові кроки для стабільної комунікації.

Зв’язок під час блекаутів: Три способи залишатися онлайн
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Перехід на енергонезалежний інтернет (xPON)

Найбільш надійним способом є підключення до мережі за технологією xPON. Вона дозволяє користуватися інтернетом понад 72 години навіть під час повної відсутності світла, за умови живлення вашого роутера (наприклад, від павербанка).

Як перевірити: Скористайтеся інтерактивною мапою від Мінцифри та ЛУН, щоб знайти провайдерів у вашому будинку, які працюють під час блекаутів.

Національний роумінг: перемикання між операторами

Якщо мережа вашого оператора зникла, ви можете безкоштовно та вручну під'єднатися до вежі іншого доступного оператора. Як налаштувати:

  • Зайдіть у Налаштування → Стільникові дані → Вибір мережі.
  • Вимкніть режим «Автоматично».
  • Через декілька секунд з'явиться список мереж — виберіть будь-яку доступну.

Режим економії трафіку

Щоб базові станції мобільних операторів працювали довше, а мережа не була перевантажена, експерти радять зменшити споживання даних.

Вимкніть автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp). Це дозволить критично важливому текстовому зв’язку триматися довше для всіх користувачів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
