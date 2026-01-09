Нафта — не єдина ціль: США зацікавилися Венесуелою через мінерали для штучного інтелекту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 січня 2026, 11:22

Нафта — не єдина ціль: США зацікавилися Венесуелою через мінерали для штучного інтелекту

Рішення адміністрації Дональда Трампа щодо зміни влади у Венесуелі продиктоване не лише нафтовими інтересами, а й гострою потребою США у критично важливих мінералах. В умовах глобальної гонки за домінування у сфері штучного інтелекту (ШІ) Вашингтон прагне відновити контроль над ресурсною базою Західної півкулі та витіснити Китай з регіону. Про це повідомляє Barron's 9 січня.

Рішення адміністрації Дональда Трампа щодо зміни влади у Венесуелі продиктоване не лише нафтовими інтересами, а й гострою потребою США у критично важливих мінералах.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Гонка за ресурсами для ШІ

Поки увага світу прикута до нафти, якої у США вдосталь, справжньою «ахіллесовою п'ятою» американської економіки залишаються рідкісноземельні елементи та метали, необхідні для виробництва чіпів, електроніки та оборонних систем.

Протягом 2025 року уряд США активно втручався в сектори, критичні для розвитку ШІ. Зокрема, у липні минулого року оборонне відомство виділило пакет у розмірі 900 мільйонів доларів компанії MP Materials — єдиному великому виробнику рідкісноземельних елементів у США. Ці кошти спрямовані на будівництво нового заводу з виробництва магнітів та розширення переробних потужностей, щоб зменшити залежність від Китаю, який контролює 85% світового ринку та минулого року обмежив експорт.

Венесуельський парадокс

Міністр торгівлі США Говард Латнік на вихідних заявив:

«У вас є сталь, у вас є мінерали, всі критичні мінерали, у них чудова історія видобутку, яка заіржавіла».

Однак експерти скептично оцінюють «мінеральний потенціал» саме Венесуели порівняно з її сусідами. Крістофер Екклстоун, стратег Hallgarten & Company, зазначає, що венесуельські поклади (золото, нікель, боксити, колтан) можуть принести більше проблем, ніж прибутку.

Низька рентабельність: Ціни на боксити та нікель значно поступаються вартості міді чи літію, якими багаті Чилі, Бразилія та Аргентина.

Більшість ресурсів зосереджена в так званій «Гірничій дузі Оріноко» (Arco Minero del Orinoco) — важкодоступному районі джунглів, який контролюється озброєними угрупованнями та кримінальними мережами.

Читайте також: Урок Венесуели: як найбагатша країна Латинської Америки стала найбіднішою

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Aldruino и 67 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами