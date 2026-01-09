Нафта дорожчає через загрозу перебоїв постачання з Венесуели та Ірану

У п'ятницю, 9 січня, ціни на нафту зросли другий день поспіль через невизначеність щодо майбутніх поставок з Венесуели та посилення занепокоєння щодо видобутку в Ірані. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ціни на нафту

Станом на 6 ранку ф'ючерси на нафту Brent зросли на 40 центів, або 0,7%, до $62,39 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 35 центів, або 0,6%, до $58,11.

За тиждень Brent подорожчала на 2,7%, а WTI — на 1,4%.

Ключові фактори впливу

«Венесуельський фактор» Трампа. Ринок бурхливо реагує на події минулих вихідних, коли спецназ США затримав президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує на невизначений термін взяти під контроль нафтовий сектор країни та її доходи. Наразі такі гіганти, як Chevron, а також трейдери Vitol та Trafigura, вже борються за контракти на експорт накопичених у Венесуелі запасів (близько 50 млн барелів). Аналітики вважають, що контроль США припинить продажі венесуельської нафти з великими дисконтами, що штовхає ціни вгору.

Заворушення в Ірані. В Ірані зафіксовано масштабний «шатдаун» інтернету на тлі протестів через економічну кризу в Тегерані, Мешхеді та Ісфахані. Трамп уже попередив іранську владу про «жорстку відповідь» у разі насильства проти протестувальників. Оскільки Іран забезпечує близько 2% світових поставок нафти, будь-яка ескалація ставить під загрозу видобуток в одному з найбільших членів ОПЕК.

Санкції проти рф та Іраку. Додаткове напруження створює схвалений Трампом законопроєкт про санкції проти країн, що купують дешеву російську нафту. Також ринок перетравлює новину про націоналізацію Іраком родовища «Західна Курна-2», щоб вивести його з-під удару американських санкцій проти російського «Лукойлу».

Читайте також: Ірак націоналізує найбільший міжнародний актив «Лукойлу» через санкції США

Прогнози аналітиків

Попри геополітичне ралі, експерти Haitong Futures застерігають: світові запаси нафти все ще зростають. Якщо напруга навколо Ірану не переросте у прямий військовий конфлікт або повну зупинку експорту, надлишок нафти, прогнозований на 2026 рік, може швидко зупинити нинішнє зростання цін.