8 січня 2026, 19:23

Ірак націоналізує найбільший міжнародний актив «Лукойлу» через санкції США

Уряд Іраку ухвалив рішення про націоналізацію нафтовидобувних потужностей на родовищі «Західна Курна-2». Цей крок став вимушеним заходом, щоб уникнути зупинки видобутку нафти через санкції США, накладені на російського власника частки — компанію «Лукойл». Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Державна компанія Basra Oil Company (BOC) перебирає на себе управління родовищем терміном на 12 місяців.

У листопаді «Лукойл» оголосив форс-мажор на родовищі після потрапляння під санкції адміністрації президента США Дональда Трампа. Це частина ширшої стратегії США, спрямованої на припинення війни в Україні через економічний тиск на російський енергосектор.

Згідно з вимогами Міністерства фінансів США, «Лукойл» має термін до 17 січня 2026 року, щоб повністю вийти зі своїх закордонних активів.

Що буде з видобутком та персоналом

Представники Basra Oil Company повідомили Reuters, що головна мета — зберегти стабільність видобутку, який наразі становить 465 000−480 000 барелів на добу.

Уряд використовуватиме кошти з рахунків родовища «Маджнун» для виплати зарплат місцевому персоналу та оплати послуг субпідрядників. Протягом наступного року Ірак шукатиме нового стратегічного інвестора на 75% акцій, якими володіли росіяни.

Хто претендує на активи росіян

За даними джерел, інтерес до купівлі частки «Лукойлу» вже виявили близько десятка інвесторів. Серед головних претендентів — американські нафтові гіганти Exxon Mobil та Chevron, а також інвестиційна компанія Carlyle.

Чому це важливо

Родовище «Західна Курна-2» забезпечує близько 9% усього видобутку Іраку (другого за величиною виробника в ОПЕК) та близько 0,5% світових поставок нафти. Втрата цього активу є серйозним ударом для «Лукойлу», оскільки це був їхній найбільший іноземний проєкт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
