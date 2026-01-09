Національний банк України виступив із офіційним роз’ясненням щодо маніпуляцій, які поширюються в мережі. Окремі медіа стверджують, нібито перехід від назви «копійка» до «шаг» потребує значних бюджетних коштів, а НБУ вже нібито закуповує обладнання для масового знищення копійок.
12,6 млн грн на обладнання: НБУ пояснив витрати на заміну копійок «шагами»
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У Нацбанку наголошують: закупівля нового обладнання для переробки монет жодним чином не пов’язана з ініціативою щодо «шагів».
Основні аргументи регулятора:
Жодних додаткових витрат: Зміна назви монети не потребує окремих виділень із держбюджету. Усі процеси відбуваються в межах планових витрат на виготовлення готівки.
Копійки залишаються: НБУ не планує одномоментного вилучення копійок. «Шаги» та «копійки» перебуватимуть в обігу паралельно, тож спеціально знищувати діючі 50 копійок ніхто не буде.
Навіщо НБУ купує обладнання за 12,6 млн грн
Нацбанк купує сучасну установку Monea M60-Decoiner 600, але для поточної операційної діяльності. З 2019 року з обігу вилучаються монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, а з жовтня 2025 року — і 10 копійок. На складах уже накопичилося 800 тонн непридатних монет, а загалом обсяг на утилізацію сягне 1 200 тонн.
Економічна вигода закупівлі:
- Швидкість: Старе обладнання знищувало б цей обсяг понад 9 років. Нове впорається за 4 роки.
- Прибуток для держави: Вилучені монети перетворюють на брухт і продають на аукціонах. Лише у 2025 році це принесло НБУ 29,3 млн грн доходу.
- Окупність: Вартість обладнання становить близько 12,6 млн грн (252 300 євро), тоді як очікуваний дохід від реалізації брухту в найближчі роки сягне 153 млн грн.
У НБУ також зазначили, що у готівковому обігу зараз перебуває близько 11,7 млрд монет, які вилучаються з обігу, а їх загальна вага — понад 28,5 тисяч тонн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 18 грудня 2025 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перейменування копійки на «шаг». Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати.
Історія питання та ціна зміни
Ініціатором відмови від назви «копійка» виступив Національний банк України ще у вересні 2024 року.
Голова регулятора Андрій Пишний звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука з проханням розпочати законодавчий процес. Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 1 жовтня 2025 року.
Фінансова сторона питання не передбачає додаткового навантаження на платників податків. Ще у квітні 2025 року Андрій Пишний запевнив, що перехід на «шаги» не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.
Кошти витрачатимуться лише на планове карбування монет, яке відбувалося б у будь-якому випадку, незалежно від назви на аверсі.
Коментарі - 5
А новий дизайн безкоштовно зроблять?
А переналаштування всіх машин?
А адміністративні процеси з перейменування всього цього в реєстрах, на цінниках, ну і тд?
Якщо це все магічним чином «безкоштовно» і «без окремих виділень із держбюджету» — ок.