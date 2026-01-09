Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
9 січня 2026, 9:08

12,6 млн грн на обладнання: НБУ пояснив витрати на заміну копійок «шагами»

Національний банк України виступив із офіційним роз’ясненням щодо маніпуляцій, які поширюються в мережі. Окремі медіа стверджують, нібито перехід від назви «копійка» до «шаг» потребує значних бюджетних коштів, а НБУ вже нібито закуповує обладнання для масового знищення копійок.

12,6 млн грн на обладнання: НБУ пояснив витрати на заміну копійок «шагами»
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У Нацбанку наголошують: закупівля нового обладнання для переробки монет жодним чином не пов’язана з ініціативою щодо «шагів».

Основні аргументи регулятора:

Жодних додаткових витрат: Зміна назви монети не потребує окремих виділень із держбюджету. Усі процеси відбуваються в межах планових витрат на виготовлення готівки.

Копійки залишаються: НБУ не планує одномоментного вилучення копійок. «Шаги» та «копійки» перебуватимуть в обігу паралельно, тож спеціально знищувати діючі 50 копійок ніхто не буде.

Навіщо НБУ купує обладнання за 12,6 млн грн

Нацбанк купує сучасну установку Monea M60-Decoiner 600, але для поточної операційної діяльності. З 2019 року з обігу вилучаються монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, а з жовтня 2025 року — і 10 копійок. На складах уже накопичилося 800 тонн непридатних монет, а загалом обсяг на утилізацію сягне 1 200 тонн.

Економічна вигода закупівлі:

  • Швидкість: Старе обладнання знищувало б цей обсяг понад 9 років. Нове впорається за 4 роки.
  • Прибуток для держави: Вилучені монети перетворюють на брухт і продають на аукціонах. Лише у 2025 році це принесло НБУ 29,3 млн грн доходу.
  • Окупність: Вартість обладнання становить близько 12,6 млн грн (252 300 євро), тоді як очікуваний дохід від реалізації брухту в найближчі роки сягне 153 млн грн.

У НБУ також зазначили, що у готівковому обігу зараз перебуває близько 11,7 млрд монет, які вилучаються з обігу, а їх загальна вага — понад 28,5 тисяч тонн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 18 грудня 2025 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перейменування копійки на «шаг». Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати.

Історія питання та ціна зміни

Ініціатором відмови від назви «копійка» виступив Національний банк України ще у вересні 2024 року.

Голова регулятора Андрій Пишний звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука з проханням розпочати законодавчий процес. Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 1 жовтня 2025 року.

Фінансова сторона питання не передбачає додаткового навантаження на платників податків. Ще у квітні 2025 року Андрій Пишний запевнив, що перехід на «шаги» не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

Кошти витрачатимуться лише на планове карбування монет, яке відбувалося б у будь-якому випадку, незалежно від назви на аверсі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+6
TAN72
TAN72
9 січня 2026, 9:47
#
Зачем печатать шаг если в планах заокругливание всех платежей до 1грн.Или амбиции пышного войти в историю 😂
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
9 січня 2026, 10:04
#
У випадку пишного, його амбіції це «шаг"нути в історії, щоб потім можна було перейменувати на «кроки» під соусом «підемо від кацапського імперіалізму, бо «шаг» це з кацапської звучить як крок».
+
+6
TAN72
TAN72
9 січня 2026, 9:47
#
Амбиции великолепного главы НБУ
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
9 січня 2026, 10:03
#
«Жодних додаткових витрат: Зміна назви монети не потребує окремих виділень із держбюджету. Усі процеси відбуваються в межах планових витрат на виготовлення готівки.»

А новий дизайн безкоштовно зроблять?
А переналаштування всіх машин?
А адміністративні процеси з перейменування всього цього в реєстрах, на цінниках, ну і тд?

Якщо це все магічним чином «безкоштовно» і «без окремих виділень із держбюджету» — ок.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
9 січня 2026, 11:19
#
А просто переплавити не можна? Навіщо їх знищувати? Це ж не старі купюри, які можна вкрасти і запустити в оборот. Це дрібні копійки, які ніхто не прий.має.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
