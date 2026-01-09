12,6 млн грн на обладнання: НБУ пояснив витрати на заміну копійок «шагами»

Національний банк України виступив із офіційним роз’ясненням щодо маніпуляцій, які поширюються в мережі. Окремі медіа стверджують, нібито перехід від назви «копійка» до «шаг» потребує значних бюджетних коштів, а НБУ вже нібито закуповує обладнання для масового знищення копійок.

У Нацбанку наголошують: закупівля нового обладнання для переробки монет жодним чином не пов’язана з ініціативою щодо «шагів».

Основні аргументи регулятора:

Жодних додаткових витрат: Зміна назви монети не потребує окремих виділень із держбюджету. Усі процеси відбуваються в межах планових витрат на виготовлення готівки.

Копійки залишаються: НБУ не планує одномоментного вилучення копійок. «Шаги» та «копійки» перебуватимуть в обігу паралельно, тож спеціально знищувати діючі 50 копійок ніхто не буде.

Навіщо НБУ купує обладнання за 12,6 млн грн

Нацбанк купує сучасну установку Monea M60-Decoiner 600, але для поточної операційної діяльності. З 2019 року з обігу вилучаються монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, а з жовтня 2025 року — і 10 копійок. На складах уже накопичилося 800 тонн непридатних монет, а загалом обсяг на утилізацію сягне 1 200 тонн.

Економічна вигода закупівлі:

Швидкість: Старе обладнання знищувало б цей обсяг понад 9 років. Нове впорається за 4 роки.

Прибуток для держави: Вилучені монети перетворюють на брухт і продають на аукціонах. Лише у 2025 році це принесло НБУ 29,3 млн грн доходу.

Окупність: Вартість обладнання становить близько 12,6 млн грн (252 300 євро), тоді як очікуваний дохід від реалізації брухту в найближчі роки сягне 153 млн грн.

У НБУ також зазначили, що у готівковому обігу зараз перебуває близько 11,7 млрд монет, які вилучаються з обігу, а їх загальна вага — понад 28,5 тисяч тонн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 18 грудня 2025 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перейменування копійки на «шаг». Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати.

Історія питання та ціна зміни

Ініціатором відмови від назви «копійка» виступив Національний банк України ще у вересні 2024 року.

Голова регулятора Андрій Пишний звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука з проханням розпочати законодавчий процес. Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 1 жовтня 2025 року.

Фінансова сторона питання не передбачає додаткового навантаження на платників податків. Ще у квітні 2025 року Андрій Пишний запевнив, що перехід на «шаги» не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

Кошти витрачатимуться лише на планове карбування монет, яке відбувалося б у будь-якому випадку, незалежно від назви на аверсі.