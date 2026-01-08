Сенат США проголосує за спробу зупинити подальші військові дії Трампа у Венесуелі

У четвер Сенат США має провести голосування щодо резолюції про військові повноваження, яка покликана заблокувати Дональду Трампу можливість подальшого використання армії проти Венесуели без згоди Конгресу. Ініціатива з’явилася на тлі жорсткої критики з боку демократів після спецоперації із захоплення Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє The Guardian.

Рейд на Каракас

Демократи вимагають відповідей після того, як минулої суботи американський спецназ штурмував Каракас і вивіз Мадуро до Нью-Йорка, де йому висунуто звинувачення в «наркотероризмі». Трамп не повідомив законодавців про проведення цієї операції заздалегідь.

Ситуація загострилася ще у вересні, коли президент схвалив авіаудари по суднах біля берегів Венесуели, які, за його твердженням, перевозили фентаніл. Внаслідок атак загинуло щонайменше 110 осіб.

Експерти ставлять під сумнів наявність наркотиків на суднах, а резонанс посилився після повідомлень про те, що військові вирішили ліквідувати двох уцілілих під час удару замість того, щоб взяти їх у полон.

Позиції сторін: Безпека проти законності

Автор резолюції, сенатор-демократ Тім Кейн, наполягає, що війна має бути останнім засобом і не може розпочинатися за одноосібним рішенням однієї людини.

Республіканці переважно підтримують дії Трампа:

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що світ став безпечнішим після арешту Мадуро, а дії Трампа «надсилають сигнал тиранам по всьому світу».

Міністр оборони Піт Хегсет та держсекретар Марко Рубіо під час закритих брифінгів переконували законодавців у ефективності «рішучих дій».

Водночас у лавах республіканців є розкол. Сенатор Ренд Пол закликає Конгрес відстояти своє право оголошувати війну, інакше країною «керуватимуть через надзвичайні ситуації».

Чи вистачить голосів

Попри те, що резолюція вважається такою, що має мало шансів на успіх через республіканську більшість, інтрига зберігається. Демократи самі мають внутрішні розбіжності: наприклад, сенатор Джон Феттерман публічно похвалив рейд на Каракас, назвавши його «позитивним розвитком подій».

Читайте також: США планують встановити безстроковий контроль над продажем венесуельської нафти

Що далі

Навіть якщо голосування у четвер провалиться, демократи не збираються зупинятися. Тім Кейн анонсував розробку аналогічних резолюцій щодо інших країн, які Трамп атакував або погрожував атакувати протягом останнього року: Нігерії, Куби, Мексики та Колумбії.

«Ми перейшли від боротьби з наркотиками до зміни режиму, а тепер до нафти. Обґрунтувань немає», — зазначив голова комітету у закордонних справах Палати представників Грегорі Мікс.