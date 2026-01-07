Revolut планує вихід на ринок Туреччини: фінтех-гігант веде переговори про купівлю місцевого банку

Британська фінтех-компанія Revolut розпочала перемовини щодо придбання турецького цифрового банку FUPS. Ця угода може стати ключовим кроком для офіційного запуску послуг Revolut у Туреччині, що значно посилить конкуренцію на місцевому фінансовому ринку. Про це повідомляє Bloomberg 7 січня.

Деталі потенційної угоди

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, сторони ще не ухвалили остаточного рішення, і немає певності, що угода буде завершена. У разі успішних переговорів придбання має погодити турецький банківський регулятор (BDDK).

Представники Revolut відмовилися коментувати «ринкові чутки», а у FUPS не надали відповіді на запит журналістів.

Масштаби гравців

Revolut, очолюваний мільярдером Миколою Сторонським, продовжує агресивну глобальну експансію.

Клієнтська база: Близько 70 мільйонів користувачів по всьому світу.

Оцінка вартості: У листопаді компанія досягла оцінки у 75 мільярдів доларів, закріпивши статус одного з найдорожчих стартапів Європи.

Географія: Останніми місяцями компанія націлилася на нові ринки, від країн Північної Європи до Мексики.

FUPS — це менш відомий гравець на турецькому ринку, який отримав банківську ліцензію у 2022 році.

Капітал: Стартовий капітал складав 1,5 мільярда лір (трохи більше 81 мільйона доларів на той час).

Штат: Станом на вересень у компанії працювало лише 60 співробітників.

Чому Туреччина — «ласий шматок» для фінтеху

Туреччина переживає період високої інфляції, що змушує населення активно шукати інструменти для збереження коштів.

Крипто-бум: Туреччина входить до світових лідерів за рівнем прийняття криптовалют. Люди використовують стейблкоїни (цифрові долари) як захист від знецінення ліри. Revolut, який активно розвиває крипто-напрямок, може запропонувати тут зручний шлюз для таких операцій.

Молоде населення: Країна має велику частку молодих, технічно підкованих користувачів, які віддають перевагу мобільним застосункам замість походів у банківські відділення.

Ліцензійний шлях: Купівля вже ліцензованого банку (як FUPS) дозволяє Revolut зекономити роки бюрократичної тяганини. Отримання нової банківської ліцензії «з нуля» зазвичай займає набагато більше часу та ресурсів.

Revolut йде з України

Нагадаємо, що британський фінтех-гігант Revolut офіційно припиняє обслуговування резидентів України. Причиною названо вимоги українського законодавства.