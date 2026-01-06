Multi від Мінфін
6 січня 2026, 12:37

Фінансовий звіт Telegram: заморожені $500 млн у росії та збитки через обвал Toncoin

Компанія Telegram опинилася в центрі фінансового скандалу: облігації месенджера на суму $500 мільйонів виявилися заблокованими в російському депозитарії через західні санкції. Це сталося попри численні спроби засновника платформи Павла Дурова дистанціюватися від Москви, повідомляє Financial Times.

Фінансовий звіт Telegram: заморожені $500 млн у росії та збитки через обвал Toncoin

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Санкційна пастка для облігацій

Згідно з даними інвесторів, Telegram нещодавно провів масштабний викуп своїх боргових зобов'язань (зокрема облігацій з терміном погашення у 2026 році). Проте $500 млн застрягли в Національному розрахунковому депозитарії рф, який перебуває під санкціями ЄС, США та Великої Британії з 2022 року.

Ця ситуація демонструє, наскільки сильно капітал Telegram досі пов'язаний із росією. Компанія пообіцяла виплатити борг після настання терміну погашення, але чи дійдуть гроші до тримачів у рф — вирішуватимуть західні банки-агенти.

Фінансові рекорди та парадокси

Попри юридичні проблеми Павла Дурова у Франції, месенджер демонструє стрімке зростання бізнес-показників у 2025 році:

  • Виторг: У першій половині 2025 року дохід зріс на 65% і склав $870 млн (проти $525 млн роком раніше). Компанія планує вийти на $2 млрд річного доходу.
  • Джерела грошей: Майже третину доходу ($300 млн) принесли загадкові «угоди про ексклюзивність», які аналітики пов'язують із криптовалютою Toncoin.
  • Підписки та реклама: Дохід від Premium-підписок підскочив на 88% ($223 млн), а реклама принесла стабільні $125 млн.
  • Станом на червень 2025 року на рахунках Telegram було $910 млн.

Проте є нюанс, замість прибутку компанія зафіксувала чистий збиток у $222 млн. Причина — обвал вартості криптовалюти Toncoin у 2025 році. Telegram довелося списати вартість своїх цифрових активів, обсяг яких впав з $1,3 млрд до $787 млн. Щоб поповнити запаси готівки, компанія вже продала Toncoin на суму понад $450 млн.

IPO під питанням

Плани виходу на біржу (IPO) наразі поставлені на паузу. Інвестори уважно стежать за розслідуванням французької влади щодо Павла Дурова. Компанія повідомила інвесторам, що для публічного лістингу потрібна «більша ясність» у цій справі.

Цікавий факт для інвесторів: власники облігацій мають право купити акції Telegram під час майбутнього IPO зі знижкою 20%.

Плани на 2026 рік

Попри падіння ціни Toncoin, Дуров не збирається відмовлятися від крипто-стратегії. У 2026 році пріоритетом компанії стане подальша інтеграція екосистеми TON у платформу Telegram, включаючи розвиток платежів та реклами виключно через криптовалюту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
6 січня 2026, 13:52
#
Дуров так кричав про свободу слова. А тепер сам став цензором направо і наліво блокуючи канали за взагалі не зрозумілими нормами. Пори цьому канали яких небудь нацистів з боліт продовжують існувати. Це все ставить під великий сумнів подальше використання телеги і від переходу стримує лише те що у всіх конкурентів ЮХ в рази гірше ніж в телезі.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
