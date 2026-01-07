Міністерство оборони України розширило функціонал застосунку «Резерв+», додавши можливість отримувати сповіщення про надсилання паперових повісток. Ця функція має суто інформаційний характер і покликана попередити користувача про направлення рекомендованого листа через Укрпошту. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
У «Резерв+» з’явилися сповіщення про надіслані поштою повістки
Ключові особливості нової функції
У відомстві наголошують, що впровадження сповіщень не змінює чинного законодавства щодо порядку вручення документів. Основні аспекти роботи сервісу:
Юридична сила: Сповіщення в застосунку не є повісткою. Його отримання або прочитання в інтерфейсі телефона не вважається фактом офіційного вручення документа. Повістки, як і раніше, доставляються виключно у паперовому вигляді рекомендованим листом.
Зміст повідомлення: У push-сповіщенні зазначаються дата та час, на які військовозобов'язаному призначено візит до ТЦК та СП згідно з паперовим документом.
Добровільність: Користувачі можуть самостійно активувати або деактивувати цю функцію в налаштуваннях застосунку.
Поточні можливості сповіщень у «Резерв+»
Окрім інформації про повістки, застосунок уже надсилає push-повідомлення про такі події:
- Зміна статусу розшуку (подання або зняття).
- Наявність штрафів за порушення правил військового обліку.
- Оновлення електронного військового квитка (Резерв ID).
- Підтвердження отримання відстрочки або бронювання.
- Генерація електронного направлення на ВЛК.
Плани щодо оновлень
Міноборони планує протягом першого кварталу 2026 року додати в систему ще кілька типів сповіщень. Зокрема, користувачі отримуватимуть автоматичні повідомлення про взяття на військовий облік, зняття чи виключення з нього, а також про офіційне скасування раніше наданої відстрочки.
«Мінфін» писав, що в електронному військово-обліковому документі (Резерв ID) у кінці 2025 року почала автоматично відображатися фотографія його власника.
