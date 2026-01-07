У «Резерв+» з’явилися сповіщення про надіслані поштою повістки

Міністерство оборони України розширило функціонал застосунку «Резерв+», додавши можливість отримувати сповіщення про надсилання паперових повісток. Ця функція має суто інформаційний характер і покликана попередити користувача про направлення рекомендованого листа через Укрпошту. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Ключові особливості нової функції

У відомстві наголошують, що впровадження сповіщень не змінює чинного законодавства щодо порядку вручення документів. Основні аспекти роботи сервісу:

Юридична сила: Сповіщення в застосунку не є повісткою. Його отримання або прочитання в інтерфейсі телефона не вважається фактом офіційного вручення документа. Повістки, як і раніше, доставляються виключно у паперовому вигляді рекомендованим листом.

Зміст повідомлення: У push-сповіщенні зазначаються дата та час, на які військовозобов'язаному призначено візит до ТЦК та СП згідно з паперовим документом.

Добровільність: Користувачі можуть самостійно активувати або деактивувати цю функцію в налаштуваннях застосунку.

Поточні можливості сповіщень у «Резерв+»

Окрім інформації про повістки, застосунок уже надсилає push-повідомлення про такі події:

Зміна статусу розшуку (подання або зняття).

Наявність штрафів за порушення правил військового обліку.

Оновлення електронного військового квитка (Резерв ID).

Підтвердження отримання відстрочки або бронювання.

Генерація електронного направлення на ВЛК.

Плани щодо оновлень

Міноборони планує протягом першого кварталу 2026 року додати в систему ще кілька типів сповіщень. Зокрема, користувачі отримуватимуть автоматичні повідомлення про взяття на військовий облік, зняття чи виключення з нього, а також про офіційне скасування раніше наданої відстрочки.

