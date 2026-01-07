Multi від Мінфін
7 січня 2026, 8:01

У «Резерв+» з’явилися сповіщення про надіслані поштою повістки

Міністерство оборони України розширило функціонал застосунку «Резерв+», додавши можливість отримувати сповіщення про надсилання паперових повісток. Ця функція має суто інформаційний характер і покликана попередити користувача про направлення рекомендованого листа через Укрпошту. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У «Резерв+» з’явилися сповіщення про надіслані поштою повістки

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ключові особливості нової функції

У відомстві наголошують, що впровадження сповіщень не змінює чинного законодавства щодо порядку вручення документів. Основні аспекти роботи сервісу:

Юридична сила: Сповіщення в застосунку не є повісткою. Його отримання або прочитання в інтерфейсі телефона не вважається фактом офіційного вручення документа. Повістки, як і раніше, доставляються виключно у паперовому вигляді рекомендованим листом.

Зміст повідомлення: У push-сповіщенні зазначаються дата та час, на які військовозобов'язаному призначено візит до ТЦК та СП згідно з паперовим документом.

Добровільність: Користувачі можуть самостійно активувати або деактивувати цю функцію в налаштуваннях застосунку.

Поточні можливості сповіщень у «Резерв+»

Окрім інформації про повістки, застосунок уже надсилає push-повідомлення про такі події:

  • Зміна статусу розшуку (подання або зняття).
  • Наявність штрафів за порушення правил військового обліку.
  • Оновлення електронного військового квитка (Резерв ID).
  • Підтвердження отримання відстрочки або бронювання.
  • Генерація електронного направлення на ВЛК.

Читайте також: Електронний документ у «Резерв+» став основним для військовозобов'язаних

Плани щодо оновлень

Міноборони планує протягом першого кварталу 2026 року додати в систему ще кілька типів сповіщень. Зокрема, користувачі отримуватимуть автоматичні повідомлення про взяття на військовий облік, зняття чи виключення з нього, а також про офіційне скасування раніше наданої відстрочки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в електронному військово-обліковому документі (Резерв ID) у кінці 2025 року почала автоматично відображатися фотографія його власника.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
7 січня 2026, 8:33
#
Только нет закона обязывающего пользоваться УкрПочтой и тем же Резерв+
+
0
gucci
gucci
7 січня 2026, 9:27
#
+
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
