У «Резерв+» з’явилось фото власника

Міністерство оборони України оголосило про оновлення мобільного застосунку «Резерв+». Відтепер в електронному військово-обліковому документі (Резерв ID) автоматично відображатиметься фотографія його власника.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Щоб фотографія з'явилася в документі, користувачам потрібно:

Оновити застосунок «Резерв+» до останньої версії.

Оновити сам електронний документ у застосунку.

Важливі нюанси

Вимога до документів: Фотографія з'явиться лише у тих користувачів, які мають біометричний паспорт.

Юридична сила: У Міноборони наголошують, що Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і документ із фотографією.

Можливі затримки: Найближчими днями через високе навантаження фото може підтягуватися довше. Якщо це не сталося протягом кількох днів, користувачам рекомендовано скористатися функцією «Виправити дані онлайн» в меню застосунку.

«Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 11 серпня 2025 року у «Резерв+» з’явилась можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Після оплати штрафу відмітка про порушення та «червона стрічка» у застосунку зникнуть.