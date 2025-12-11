Електронний документ у «Резерв+» став основним для військовозобов'язаних

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

Що це значить

Таким чином Резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Отримати його можна безпосередньо у застосунку Резерв+.

Для громадян, які не мають можливості завжди користуватись електронним документом, доступна паперова версія. Її можна:

роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у Резерв+ або на порталі Дія.

отримати у ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.

Що це дасть

«Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документа», — зазначила заступник Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

