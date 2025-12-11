Multi від Мінфін
11 грудня 2025, 8:27

Електронний документ у «Резерв+» став основним для військовозобов'язаних

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі.

Що це значить

Таким чином Резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Отримати його можна безпосередньо у застосунку Резерв+.

Для громадян, які не мають можливості завжди користуватись електронним документом, доступна паперова версія. Її можна:

  • роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у Резерв+ або на порталі Дія.
  • отримати у ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.

Читайте також: У «Резерв+» з’явилось фото власника

Що це дасть

«Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документа», — зазначила заступник Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 11 серпня 2025 року у «Резерв+» з’явилась можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Після оплати штрафу відмітка про порушення та «червона стрічка» у застосунку зникнуть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
Strain
Strain
11 грудня 2025, 8:52
#
Ну пора уже и электронные повести внедрять по аналогии с россией.
Мы же сначала говорим «а вот посмотрите на россию как у них плохо», а потом перенимаем «лучшие» практики у них же.
Но забавно другое. Там людей не похищают на улицах. Люди свободно перемещаются как по стране так и за ее пределы. И все хочется задать вопрос. Так кто рабы мы или они? Где диктатура у них или у нас?
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 грудня 2025, 8:58
#
В последней обнове Резерва появилась хитрая кнопочка згоди «на отримання повідомлень. інформування через push щодо.» и тд. Вот эту кнопочку нажимать категрически не желательно…
+
0
Я. ..
Я. ..
11 грудня 2025, 9:03
#
Так блогери на ютабі вже давненько порівнювали навіть сайти міноборони з кацапами, там просто 4 лимони в фублях відстегнули і одразу прайс скільки надбавок за що отримають, кацапи в полоні потім зізнаються, що вони навіть за такі гроші не хочуть на фронті залишатися, але тут факт того, що алкашів і бидло великими сумами на рабсії приманюють, тому не треба нікого по вулицях бігати ловити, оркостан просто надрукує ще і все, в нас інші схеми
+
0
Я. ..
Я. ..
11 грудня 2025, 9:04
#
«И все хочется задать вопрос. Так кто рабы мы или они? Где диктатура у них или у нас?»

обидва варіанти правильні)))

особисто знаю челіка котрий з Токмака виїхав через оркостан до Германії, сидить на виплатах теперь чілить
+
0
Я. ..
Я. ..
11 грудня 2025, 9:01
#
Так то п0x
+
0
TAN72
TAN72
11 грудня 2025, 9:39
#
Добровольный резерв стал принудительным.Даешь каждому по смартфону🤔
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
