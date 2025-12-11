Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.
Електронний документ у «Резерв+» став основним для військовозобов'язаних
Що це значить
Таким чином Резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Отримати його можна безпосередньо у застосунку Резерв+.
Для громадян, які не мають можливості завжди користуватись електронним документом, доступна паперова версія. Її можна:
- роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у Резерв+ або на порталі Дія.
- отримати у ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.
Що це дасть
«Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документа», — зазначила заступник Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 11 серпня 2025 року у «Резерв+» з’явилась можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Після оплати штрафу відмітка про порушення та «червона стрічка» у застосунку зникнуть.
Коментарі - 6
Мы же сначала говорим «а вот посмотрите на россию как у них плохо», а потом перенимаем «лучшие» практики у них же.
Но забавно другое. Там людей не похищают на улицах. Люди свободно перемещаются как по стране так и за ее пределы. И все хочется задать вопрос. Так кто рабы мы или они? Где диктатура у них или у нас?
обидва варіанти правильні)))
особисто знаю челіка котрий з Токмака виїхав через оркостан до Германії, сидить на виплатах теперь чілить